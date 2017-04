Cameroun: Samuel Eto’o refuse de pardonner…

« Ce journal a paru alors que je suivais certaines de nos factures en instance à Mubemba, région du sud-ouest. Je continue à m’interroger comment une faute pareille ait été commise par l’un de mes plus brillants collaborateurs, surtout un supporter du « Pitchitchi »



Aussi sollicitons-nous à votre indulgence après des faits qui n’ont pas été vérifiés. Solidairement (mon collaborateur et moi), nous vous présentons toutes nos excuses. Solidairement, sommes prêts de publier dans notre prochaine parution cette lettre d’indulgence.



En effet, le croyez vous? Je suis un de vos fervents admirateurs au point où après ce faux pas, j’ai présenté les œuvres humanitaires du remarquable homme que vous êtes dans mon édition n°272 du 29 mars 2017. D’ailleurs des sanctions ont été prises à l’encontre de Monsieur Charles Maël Bingambo par note service. »



Le footballeur camerounais semble ne pas être disposé à accéder à la requête du journal. Il a d’ailleurs posté sur sa page facebook ces mots: « Je n’ai pas besoin de vos excuses, car je vous avais prévenu. Il ne fallait tout simplement pas accepter l’argent qu’on vous propose pour me salir« , a-t-il écrit. Avant de poursuivre « Maintenant il va falloir assumer, je vous attends au pénal! » Il a ajouté à sa publication, une vidéo donnant une leçon de vie.



Pour rappel le journal La Nation d’Afrique, avait appris que Samuel Eto’o Fils avait été expulsé suite à des brouilles avec le président gabonais Ali Bongo.