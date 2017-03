Cameroun : Brenda Biya sème une terreur nocturne à Yaoundé!

Autour d’elle, des hommes à la carrure imposante, habillés en civil, ont quadrillé son espace. Les sorties de la benjamine du couple présidentiel engendrent de nombreux réajustements, ce qui n’est pas au goût de tout le monde.



L’un de ces hommes est placé à l’avant du carré, l’autre à l’arrière, et deux autres non loin de la piste. Les gardes de la fille du président Biya, ont beau vouloir passer inaperçu, leur allure glace certains. Et, bien qu’ils soient silencieux, ils en imposent suffisamment pour influencer les autres clients de la boîte. Installés dans le salon adjacent à celui de Brenda Biya, une autre star et sa clique paient les frais de l’arrivée de la petite dernière du clan Biya. Quoi?



N’ayant pas remarqué la présence de la jeune fille, l’un d’entre eux décide de se déplacer lorsqu’il est intercepté par l’un des gorilles de l’invité de marque. Sécurité oblige, une nouvelle trajectoire est imposée au voisin de salon de Brenda Biya. Impossible de passer par l’arrière de la fille du président Biya. L’avant est tout aussi contrôlé. La seule possibilité est de contourner la boîte de nuit.



Sacrée Brenda!!!