CEMAC : La libre circulation enfin acceptée par les Etats membres !

Depuis le 20 octobre dernier, le Gabon a ouvert ses frontières à tout ressortissant de la Zone Cémac à condition « d’être détenteur d’un passeport ordinaire biométrique, d’un passeport diplomatique ou de service », s’il on s’en tient au communiqué du Ministre de l’Intérieur, Lambert Noël Matha. Une décision emboîtant le pas à celle de la Centrafrique et du Tchad. Une avancée significative ! Car, jusque-là, le Gabon et la Guinée Equatoriale s’opposaient à la libre circulation des personnes en évoquant leur faiblesse démographique.



La Guinée équatoriale, le Congo et la Centrafrique ont également entériné la suppression des visas pour les ressortissants de la Cémac. Bien que le pays de Paul Biya ne se soit pas officiellement prononcé, soulignons que la libre circulation des personnes est effective depuis plusieurs années entre le Cameroun, la Centrafrique, le Congo et le Tchad.



Satisfaction des Chefs d’Etats



Réunis en sommet extraordinaire, le 31 octobre dernier à N’Djamena au Tchad, les Chefs d’Etats de la Cémac ont pris acte de la ratification fin octobre, par tous les États- membres, de l’accord de 2013 sur la libre circulation des personnes dans la sous-région. Ils ont aussi autorisé la Banque de développement des États d’Afrique centrale (Bdeac) à débloquer 1,7 milliards de francs pour « accompagner l’application de la libre circulation ».



Entre craintes et optimisme



La mesure divise l’opinion. Certains estiment que les Etats de la Cémac ne se sont dotés de toutes les garanties et conditions sécuritaires nécessaires avant d’ouvrir leurs frontières respectives. D’autres y voient, par contre, des opportunités d’affaires. Bon à savoir, le marché de la Cémac est constitué d’au moins de 30 millions de consommateurs.



