CAN 2017 d'Ali Bongo : Le Cameroun soulève la coupe

Au bonheur de leurs nombreux supporters ayant effectué le déplacement d’Angondjé, ceux restés au pays et partout ailleurs, les Lions Indomptables du Cameroun ont remporté la 31e édition de la CAN Total 2017, grâce à leur victoire (2-1) en finale face aux Pharaons d’Egypte « qu’ils ont mis dans la sauce ». Fidèle à son 4-3-3, le Cameroun qui a reconduit pratiquement l’équipe ayant disputé la demi-finale a été cueilli à froid par les Pharaons d’Egypte qui ont ouvert la marque à la 22e min grâce Mohamed Elneny.



Mal organisé en milieu de terrain avec des faiblesses sur le côté gauche, malmené par Mohamed Sala, le Cameroun n’a pas pu revenir au score avant la pause. C’est au retour des vestiaires avec les entrées coup sur coup des anciens de l’équipe à savoir Vincent Aboubacar et Nkoulou que les Lions Indomptables feront reculer le bloc équipe Egyptien. Profitant d’une balle arrêté l’ancien Marseillais,



Nicolas Nkoulou de la tête égalise (61e, 1-1) avant de voir son coéquipier Vincent Aboubakar inscrire le but de la victoire au terme de la rencontre (89e, 2-1). Champion d’Afrique pour la 5e fois de son histoire, la Cameroun a su marquer cette 31e édition avec des nouveaux joueurs tels Christian Mougang Bassogog, homme du match de la finale, Sébastian Clovis Siani, Fai Collins, les défenseurs centraux Adolphe Teukeu, Michael Ngadeu ou le gardien de but Fabrice Ondoa.