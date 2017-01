CAN 2017 AU GABON : La catastrophe (prévisible) n'est plus exclue

On a demandé, insisté, supplié, le président de la CAF (Confédération africaine de football), le Camerounais, Issa Hayatou, de déplacer la CAN (Coupe d'Afrique des nations), hors du Gabon. C'était par simple bon sens parce que ce pays n'est pas en mesure d'accueillir cette compétition dans la sérénité. Issa Hayatou ne vit pas en Chine ni en Nouvelle-Zélande pour dire qu'il ignore ce qui se passe au Gabon. Il est au Cameroun, pays voisin du Gabon, pratiquement, tous les mois. Il sait, donc, ce qui s'y passe, ce qui s'y dit, ce qui s'y fait.



Les Gabonais des « mapanes » l'ont mis en garde, à plusieurs reprises, et lui ont demandé de délocaliser cette CAN. Le Maroc et l'Algérie étaient candidats pour l'accueillir, en cas de défaillance du Gabon. Mais après avoir été bien, très bien, reçu, au Palais du Bord de Mer, Hayatou a mis le coton dans les oreilles. Depuis, il n'entend plus rien, ne voit plus rien.



Depuis quand, alors qu'on se prépare à faire la fête du beau football et de toutes les manifestations qui tournent autour, le gouvernement, au lieu de cultiver la joie, menace, au contraire, son peuple de ne pas saboter l'événement ? C'est du jamais vu dans aucun autre pays. C'est un discours qu'on entend, pour la première fois, au Gabon.



En effet, la ministre gabonaise de la Jeunesse et des Sports, Nicole Assélé, a mis en garde, hier, vendredi, 30 décembre, soir, les activistes, qui menacent de saboter la 31e édition de la CAN, qui se jouera au Gabon du 14 janvier au 5 février prochain : "Depuis quelques temps, des informations percutantes, parfois, documentées, font état de la préparation active par certains citoyens d'actes de boycott de la 31e édition de la phase finale de la CAN Total", a-t-elle indiqué dans une déclaration solennelle lue à la télévision nationale.



"Des services de renseignement assermentés indiquent que ces actes de sabotage sont projetés par ces citoyens, vraisemblablement, des compatriotes, à Libreville, Port-Gentil, ainsi qu'à Franceville et à Oyem" et qui "toucheraient l'ensemble des sites d'attraction retenus tant en dehors qu'à l'intérieur des stades de compétition", ajoute le texte.



"Les auteurs de ces actes blâmables et délictueux sont des activistes déjà identifiés venant transposer leur frustration politique résultant de leurs échecs électoraux sur le sport en général et le football, en particulier, facteur d'amitié et de cohésion légendaire entre les peuples", accuse la ministre.



La ministre assure toutes les délégations des équipes participantes, les supporters et les touristes que les autorités "prendront toutes les dispositions sécuritaires nécessaires à leur quiétude tout au long de la compétition et au-delà, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des stades". Cela dit, une question à la ministre qui paraît très sûre de son propos : Le gouvernement mettra-t-il un policier ou un gendarme derrière chaque Gabonais mécontent ?



Ces Gabonais bon teint que la ministre, Nicole Assele (elle-même cousine directe de Bongo Ondimba Ali - BOA), qualifient d' « activistes » ne sont, en réalité, que des citoyens frustrés du détournement de leur vote, le 27 août dernier. A défaut de s'être fait entendre dans les urnes (qu'on falsifiées), encore moins, à la Cour constitutionnelle, solidement, tenue par la belle-mère de BOA, où peuvent-ils encore s'exprimer et se faire entendre sinon pendant la CAN ?



La compétition regroupe 16 nations pour un total de 32 matchs dans quatre villes : Libreville, Port-Gentil (Sud-Ouest), Franceville (Sud-Est) et Oyem (Nord).



Début décembre, le droit l'hommiste gabonais, Marc Ona Essangui et son confrère français, Laurent Duarte, ont lancé un appel au "boycott et au sabotage" de la 31e CAN afin de dénoncer "la répression sanguinaire contre le peuple et l'instabilité actuelle du pays". Ils exigeaient d'Issa Hayatou de "transférer l'organisation de l'événement sportif majeur du continent vers un autre pays". Sauf que Hayatou avait, déjà, « donné » sa langue qu'on a gardée, pendue, au Palais. Il est prisonnier de ses engagements pris en ce haut lieu. Nul doute qu'il pourrait perdre, totalement, le sommeil pendant les jours à venir. N'est-il pas écrit dans la Bible que "quiconque crache en l'air retombe sur son visage" ?



"Sans réponse effective de la CAF à la date du 15 décembre inclus, nous appellerons les populations au boycott et au sabotage de cette CAN", avaient averti les deux activistes membres de la campagne, Tournons la page, un collectif qui réclame "l'alternance et la démocratie en Afrique".



Si ces deux éminents membres de la société civile se sont exprimés au grand jour, beaucoup de Gabonais, parlent, à voix basse, dans les réseaux sociaux, dans les « mapanes » et dans les lieux où il n'existe aucun micro de journaliste. Mais, il y a lieu de craindre que les menaces de la ministre ne soient ignorées car depuis la présidentielle du 27 août 2016, on a vu naître un autre Gabon, un Gabon nouveau, jusque-là inconnu des Gabonais, eux-mêmes, et des Africains, qui avaient, souvent, observé ce beau pays du patriarche Ondimba avec les yeux de Chimène.



