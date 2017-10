Buvez-vous assez d'eau pour être en bonne santé ?

Globalement, nous ne buvons pas assez d’eau. Pourtant, le bon fonctionnement de notre corps – on pourrait même parler de survie – dépend de son hydratation. Et c’est d’autant plus vrai au fur et à mesure que nous vieillissons.

C’est tout sauf un hasard si l’eau est aussi appelée « elixir de vie ». Car l’eau nous compose : elle représente environ 60% de notre poids corporel.



Pour le Dr David Dupree, un chirurgien à New York interviewé par la journaliste Lauren Meltzer de CBS News, l’eau est « notre fontaine de jouvence. C'est la chose la plus élémentaire qui soit, et pourtant, elle fait fonctionner l’une des machines les plus compliquées : notre corps. » L’eau traverse rapidement nos parois digestives pour entrer en contact avec toutes nos cellules en seulement quelques minutes. En circulant, elle attire les résidus métaboliques pour nettoyer le corps de ses déchets. Elle passe ensuite par le filtre rénal, avant d’éliminer les molécules indésirables par l’urine.



Mais quelle quantité d’eau faut-il boire pour être en bonne santé ? D’une manière général, on recommande de consommer quotidiennement l’équivalent de 35 à 40 ml d’eau par kilo de poids corporel. Cependant, au-delà du poids, ces recommandations peuvent aussi varier en fonction du sexe, de l’activité physique, de l'âge et même de la météo. Aux Etats-Unis, les National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine ont publié une étude estimant que l'apport quotidien en eau pour les hommes est d'environ 3,7 litres et 2,7 litres pour les femmes.



Cette quantité inclut l’eau que nous buvons dans la journée, mais aussi l’eau que l’on trouve dans les aliments (en particulier les fruits et légumes). En revanche, bien qu’ils soient liquides, l’alcool et les sodas ont plutôt tendance à déshydrater notre corps. C’est pourquoi en cas d’abus, il est indispensable de se réhydrater en buvant de l’eau minérale plate et fraîche.



Comme il n’est pas forcément évident de respecter les recommandations théoriques, il existe un moyen efficace pour savoir si vous avez assez bu : faites attention à votre soif, et écoutez-là. C’est un signe que votre corps a besoin de plus d'eau. Ça paraît logique, et pourtant nous avons tendance à ne pas y prêter assez attention. Or, « rien qu’une légère déshydratation peut provoquer de la confusion, des étourdissements, des maux de tête, de la fatigue ou encore une faiblesse musculaire », explique le Dr Dupree. Et cela s’accentue avec l’âge : « Plus nous vieillissons, moins notre corps a de réserve en eau. C’est pourquoi les personnes âgées se déshydratent plus vite. »



femmeactuelle.fr