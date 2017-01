Buvez ceci le matin et le soir pour avoir un ventre plat

De toutes les parties du corps, le ventre est sans doute le plus difficile à affiner. Dans certains cas, l’embonpoint abdominal est le résultat de ballonnements, mais dans d’autres cas, il s’agit bel et bien d’une accumulation de graisses.



Au-delà de l’aspect inesthétique du ventre gonflé, ce problème peut entrainer plusieurs complications et peut avoir de graves conséquences sur la santé. En effet, l’accumulation de la graisse viscérale a été associée à des risques plus élevés d’hypertension, de diabète et de maladies cardiovasculaires.

Il est donc important de veiller à garder un poids santé pour préserver sa santé et avoir un corps harmonieux. Pour cela, une alimentation saine et équilibrée, ainsi que la pratique régulière de sport sont indispensables.



Choisissez la discipline qui vous convient le plus et essayez de faire 3 séances par semaine au minimum. Pour ce qui est de l’alimentation, il est recommandé de manger beaucoup de fruits et de légumes et de privilégier les céréales de grains entiers ainsi que les protéines maigres. Un apport suffisant en bonnes graisses est aussi indispensable pour un bon équilibre alimentaire.



Pour vous aider à perdre du poids et avoir un ventre plat rapidement, voici deux recettes de boissons qui favorisent la combustion des graisses. L’une est à prendre le matin et l’autre le soir avant de dormir.



La boisson du matin :



Ingrédients :

◾8 tasses d’eau

◾1 cuillère à café de gingembre râpé

◾1 concombre pelé et coupé en cubes

◾1 citron bio coupé en morceaux

◾12 feuilles de menthe



Préparation :



Dans un grand récipient, versez l’eau puis ajoutez tous les autres ingrédients. Mélangez-le tout soigneusement puis placez la boisson dans une bouteille en verre. Laissez infuser toute une nuit, puis répartissez en 5 portions le lendemain.

Buvez-en chaque matin, pendant 5 jours.



La boisson du soir :



Ingrédients :

◾Un concombre pelé

◾Une cuillère à café de gingembre

◾Une cuillère à café de jus d’Aloe Vera

◾½ tasse d’eau

◾Une poignée de persil frais

◾Un citron



Préparation :



Placez tous les ingrédients dans un mixeur et mélangez bien. Buvez cette boisson avant de dormir, pendant 5 jours et veillez à la préparer juste avant, pour qu’elle soit fraiche.



Bienfaits des deux boissons :



Ces deux boissons sont très efficaces pour éliminer la graisse abdominale et avoir un ventre plat. Les ingrédients qu’elles contiennent sont de vrais alliés minceur et apportent au corps bien d’autres bienfaits.

◾Le citron : riche en antioxydants et en vitamine C, il permet de booster le métabolisme pour stimuler la combustion des graisses. Sa teneur en fibres alimentaires aide aussi à augmenter la sensation de satiété.

◾Le gingembre : Puissant anti-inflammatoire, le gingembre est aussi efficace pour perdre du poids. En activant la thermogenèse, après son ingestion, le gingembre aide à augmenter les dépenses énergétiques et donc à perdre du poids.



◾Le persil : Les fibres alimentaires contenues dans le persil ont un puissant pouvoir rassasiant, ce qui aide à prévenir le grignotage entre les repas. Cette plante aromatique est aussi un diurétique naturel très efficace pour purifier le corps des excès de liquide et des toxines qui peuvent s’y accumuler.



◾Le concombre : Faible en calories et riches en nutriments, le concombre est un allié minceur de taille. En effet, le concombre compte 19 calories pour 100 g. Consommez-en à volonté ! Ce légume est aussi très riche en fibres alimentaires qui aident à faciliter le transit intestinal et augmentent la période de satiété.



◾Le jus d’Aloe Vera : laxatif naturel et puissant purificateur, l’Aloe Vera favorise le transit intestinal et aide à éliminer les toxines de l’organisme. Il améliore la digestion, régule le taux de glycémie et booste le métabolisme. Il est aussi considéré comme un brûleur de graisse, parce qu’il permet de se débarrasser des tissus graisseux en améliorant la métabolisation des acides gras