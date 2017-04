Brigitte Macron : qui est André-Louis Auzière, son premier mari?

Si l’épouse du candidat d’En Marche !, victorieux hier au premier tour de l'élection présidentielle, ne ménage pas sa peine pour apparaître, rayonnante aux côtés de son mari, - prête à se déhancher pendant un meeting ou à livrer quelques confidences sur son époux -, Brigitte Macron reste très discrète sur sa vie d’avant. Certes, on connaît l’une des filles, Tiphaine, investie dans la campagne de son beau-père et portrait craché de sa mère. Mais qu’en est-il du père ? (Vous suivez ?).



André-Louis Auzière a épousé Brigitte Trogneux alors qu’elle n’avait que 20 ans. Un mariage bien comme il faut dans la France des années 70. Ce banquier, de deux ans son aîné, lui donnera trois enfants : Sébastien, Laurence et Tiphaine. Installée à Amiens, la famille Auzière a vécu paisiblement jusqu’à ce qu’un jeune lycéen fougueux ne vienne bousculer la vie de Brigitte. La suite ? On la connaît. Professeur de français dans un lycée de la ville, elle tombe sous le charme de ce jeune homme de 17 ans, après avoir tenté de lui résister. « L’amour a tout emporté sur son passage et m’a conduite au divorce. Impossible de lui résister. L’essentiel était de préserver les miens qui ont accepté ces bouleversements », confiait l’épouse d’Emmanuel Macron dans une interview à Paris Match.



Pour les enfants, mission accomplie. Brigitte Macron reste très proche de ses trois enfants qui, avec le temps, ont sur faire une place à leur beau-père. Une famille recomposée dont il est très fier. Quant à André-Louis Auzière, on ignore s’il est resté en bons termes avec son ex-épouse. « Par pudeur, discrétion », explique-t-elle dans un ouvrage consacré aux conjoints des candidats (Couloir de Madame, Alix Bouilhaguet, Ed. Observatoire) Brigitte Macron refuse d’en dire plus sur le père de ses enfants.



source : femmeactuelle