Brigitte Macron, la star des magazines

Jamais la Première dame de France n’aura été aussi souvent en Une des magazines. Depuis l’élection de son époux Emmanuel Macron en mai dernier, Brigitte Macron suscite la curiosité des médias en France mais aussi à l’étranger. Il n’y a pas une seule semaine où un magazine ne publie pas un article sur l’ex-prof de lettres.



A la pointe de la mode et invitée aux plus grands défilés lors de la Fashion Week de Paris, Brigitte Macron figure parmi les personnalités les plus lookées de ces dernières semaines. Ce n’est donc pas un hasard si le magazine Grazia a décidé de faire la Une de son nouveau numéro avec le portrait de Brigitte Macron : « Passion Brigitte », peut-on lire. Et il n’est pas le seul… Le magazine Gala avait aussi lancé son numéro du mois de mai avec un cliché de l’épouse d’Emmanuel Macron, « qui imposait déjà son style ».



Brigitte Macron attire tous les regards, même outre-Manche. Son âge assumé et son histoire d’amour atypique intrigue, fascine, suscite la curiosité. The Independant estimait d’ailleurs récemment que Brigitte Macron pourrait être « la Première dame la plus insolite jamais vue », ou encore le Daily Mail qui voyait en elle « l’incarnation du glamour à la Française ». Les magazines people aiment aussi commenter sa relation amoureuse avec l’actuel chef du gouvernement et son « couple plus fort que jamais » (Voici), ou encore « sa guerre avec la mère d’Emmanuel Macron » (Closer). Aucun aspect de sa vie privée n’est laissé de côté.



Cette semaine, le magazine Marianne consacre aussi un dossier sur « Brigitte, un fantasme français ». Dans les pages du titre, les lecteurs pourront retrouver les personnalités qui portent ou portaient le même prénom que notre Première dame.