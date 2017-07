Brigitte Macron : Voilà pourquoi elle a accueilli Rihanna en jean à l'Elysée

Brigitte Macron fait régulièrement face à de nombreuses attaques à propos de son âge, de son physique ou encore de son style vestimentaire. Lors de la venue de Rihanna au palais présidentiel, la première dame s'est rendue sur le perron pour l'accueillir. Vêtue d'un jean, Brigitte Macron s'est une nouvelle fois heurtée à des commentaires sexistes.



Le mercredi 26 juillet, Rihanna s'est en effet rendue à l'Elysée afin d'échanger avec Brigitte et Emmanuel Macron sur son fonds humanitaire pour l'éducation. Si Brigitte Macron a opté pour une tenue décontractée, c'est avant tout par souci de communication.



L'objectif est atteint car avec ses différents looks, Brigitte Macron fait parler d'elle dans le monde entier. De plus, la première dame recevait ce jour une superstar de la pop et le choix d'une tenue plus détendue était donc de circonstance. En assumant totalement ses choix vestimentaires, Brigitte Macron semble avoir trouvé le moyen idéal pour faire taire les critiques. Le couple Macron continue donc de façonner son image, en prêtant notamment une énorme attention à ses choix vestimentaires.