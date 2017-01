Brésil: Un célèbre pasteur poignardé en plein culte

Le pasteur évangélique Valdemiro Santiago, l'un des plus célèbres du Brésil, a été blessé dimanche à coups de couteau par un fidèle, en plein culte dans un temple de Sao Paulo, selon la police locale. Le pasteur de 53 ans a été amené à l'hôpital, où il a reçu 25 points de suture, mais il en est sorti quelques heures plus tard hors de danger.



L'agresseur, âgé de 20 ans, a été maîtrisé par des agents de sécurité après avoir poignardé le pasteur à deux reprises dans le dos et une fois dans le cou, avec une longue lame, a précisé une source policière.



«Nous n'aurions pas imaginé qu'une chose pareille puisse arriver dans un temple, voir l'apôtre (dénomination du pasteur Valdemiro au sein de sa congrégation) se tenant gorge, avec du sang qui coule», a décrit à l'AFP l'évêque Jorge Pinheiro, qui était en train de prêcher au moment de l'agression.



Frappé à la gorge



L'incident a eu lieu lors du premier culte de la journée de l'église mondiale du pouvoir de dieu (IMPD). Au moment du rituel où les fidèles défilent devant le pasteur, «l'apôtre s'est gentiment baissé pour embrasser un jeune homme, qui a sorti le couteau et a commencé à le frapper à la gorge», a raconté M. Pinheiro.



La police n'a pas fourni de détails sur les motivations de l'agresseur, mais la presse locale parle d'une personne instable, qui aurait agi après avoir été «dérangé par des mots du pasteur» lors d'un précédent culte. «Que Dieu bénisse et pardonne celui qui a fait ça», a réagi la victime dans une vidéo obtenue par l'AFP.



Valdemiro Santiago est un ancien membre de l'influente Eglise Universelle du Règne de Dieu (IURD), mais a rompu en 1998 avec son fondateur, le controversé Edir Macedo. Sa congrégation dispose d'environ 4500 temples dans tout le Brésil et à l'étranger et la plupart des cultes auxquels il participe sont retransmis en direct à la télévision, comme celui lors duquel il a été agressé. Durant ces émissions, il revendique des miracles comme la guérison du cancer, ou des aveugles qui recouvrent la vue.



Le 1er janvier, Marcelo Crivella, évêque de lIURD, a pris ses fonctions de maire de Rio de Janeiro, devenant son premier édile évangélique.



(nxp/afp)