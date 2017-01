Boycott de la Can: Héritage et Modernité exige la libération des interpellés

Communique de presse



Depuis le mercredi 18 janvier 2017, quatre jeunes leaders de l’association «Jeunesse de l’opposition unies pour la résistance » (Jour) : Marceau Malekou, Melvin Gondjout, Alex Haore Et Barry Ndimalsont arbitrairement gardés à vue à la Police Judiciaire (P.J). Il leur est reproché d’avoir initié une campagne de boycott de la CAN 2017 qui se joue actuellement au Gabon et dont le monde entier constate que la majorité des Gabonais n’en veut pas.



L’arrestation abusive de ces jeunes gabonais confirme une nouvelle fois que le régime autocratique institué dans notre pays depuis 2009 par monsieur Bongo Ondimba Ali a comme projet politique la violation permanente des droits fondamentaux des Gabonais, comme la terre entière en a eu la preuve le 31 août 2016 avec la négation de la souveraineté populaire exprimée par le vote massif du peuple Gabonais en faveur de monsieur Jean Ping le 27 août dernier.



Les jeunes compatriotes injustement privés de leur liberté n’ont commis aucun délit pouvant justifier leur arrestation, parce que l’appel pacifique au boycott sans troubler l’ordre public consacre l’exercice d’un droit fondamental : celui de la liberté d’opinion reconnu à tout êtrehumain, garanti non seulement par toutes les déclarations universelles des droits humains et autres instruments internationaux ratifiés par le Gabon.



En conséquence, le Rassemblement Héritage et Modernité exige la libération sans délais des jeunes leaders arbitrairement détenus.



Libreville, le 23 janvier 2017.