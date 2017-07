Boire plus d’eau: 10 effets immédiats sur votre corps

Vous aurez plus d’énergie



Toutes vos cellules ont besoin d’eau pour fonctionner. « L’eau est essentielle à la santé cellulaire », dit le Dr Ronald Navarro, chirurgien orthopédique de médecine sportive au Kaiser Permanente South Bay Medical Center de Harbor City (Californie). « Non seulement les cellules contiennent-elles de l’eau, mais elles baignent dedans. En cas de déshydratation, les membranes cellulaires deviennent moins perméables, ce qui entrave le flux d’hormones et de nutriments vers la cellule et empêche celle-ci d’éliminer les déchets. »



Les cellules se détériorent alors dans tout votre corps : ça sape votre énergie et la fatigue s’installe, selon une analyse des recherches sur l’hydratation, publiée dans Nutrition Review.Combien d’eau vous faut-il boire pour stimuler votre énergie? Le Dr Navarro répond à cette question en citant la recommandation la plus universelle : boire six à huit verres de 250 ml d’eau par jour.



Cette quantité variera selon le climat dans lequel vous vivez et selon votre style de vie. « Certains adultes peuvent absorber des quantités plus élevées ou moindres selon leur état de santé général, les maladies qu'ils ont ou leur médication. Cela dépend aussi des exercices physiques qu’ils font et de l’intensité de ceux-ci. Il faut enfin tenir compte du climat, c’est-à-dire s’il est chaud et sec », nous explique-t-il. Pour savoir exactement combien d’eau boire tous les jours, parlez-en à votre médecin de famille.