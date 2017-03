Boire de l'alcool modérément, pas nécessairement bon pour la santé

Bien que de nombreuses études aient loué les avantages d'une consommation d'alcool modérée, allant d'un risque réduit de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et de diabète, à une meilleure immunité contre les rhumes, une nouvelle étude menée par l'Université de Victoria (Canada) a révélé que les études précédentes surestimaient les avantages de l'alcool et sous-estimaient ses risques. Ainsi, la consommation modérée d'alcool n'aurait aucun effet bénéfique pour la santé. Une croyance populaire s'effondre..."J'aime boire un verre de temps en temps et je souhaite que ça me fasse du bien... Malheureusement, il y a des raisons d'être sceptique", a déclaré Tim Stockwell, directeur du Centre pour la recherche en toxicomanie de l'université de Victoria et principal auteur de l'étude. Son équipe de chercheurs a analysé et comparé les données de 87 études impliquant au moins 4 millions de personnes, dont 367 000 de personnes décédées. Résultats publiés dans le Journal of Studies on Alcohol and Drugs : un verre par jour pour les femmes, deux pour les hommes n'auraient rien de bénéfique pour la santé !Des études sur l'alcool fausséesAu début, les données ont montré que les «buveurs à faible volume» (ceux qui buvaient jusqu'à deux verres par jour) présentaient des risques de mortalité plus faibles que ceux qui s'abstinrent d'alcool. Ils ont également constaté que les «buveurs occasionnels» (personnes qui consomment moins d'une boisson par semaine) vivaient plus longtemps. Mais après avoir examiné la qualité de chaque étude, les chercheurs ont constaté que l'effet protecteur d'une légère consommation avait disparu.L'étude s'appuie sur des travaux de 2006 co-rédigés par Tim Stockwell. Ils ont révélé que la plupart des recherches publiées sur la consommation d'alcool et la mortalité font l'erreur de comparer les buveurs modérés à ceux qui s'abstiennent actuellement. "D'après d'autres études, nous savons que, lorsque nous vieillissons, les gens des pays développés ont tendance à réduire ou arrêter complètement leur consommation d'alcool, a-t-il déclaré. Comme les abstentionnistes actuels comprennent de nombreuses personnes qui ont réduit ou coupé l'alcool en raison de la mauvaise santé, cela fausse les données". Suite à l'étude de 2006, Stockwell et ses collègues n'ont trouvé que 13 études sur 87 qui ont ajusté ces erreurs. Améliorer la recherche pourrait avoir un impact significatif sur les politiques de l'alcool, ainsi que les conseils que les médecins donnent aux patients sur les risques à faible risque.Le conseil de Tim Stockwell ? "Si vous buvez un verre de vin par jour, cela ne va probablement pas vous faire beaucoup de mal. Faites-le pour le plaisir, mais ne vous rassurez pas en pensant que c'est bon pour votre santé".source : cliquez ici