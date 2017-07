Beyoncé maman : Les prénoms des jumeaux dévoilés !

Maman pour la deuxième fois depuis le 17 juin 2017, Beyoncé reste jusqu'à présent très discrète sur cette heureuse nouvelle. La star a donné naissance à des jumeaux, à Los Angeles, et on sait désormais leurs prénoms...

C'est une fois encore le très bien renseigné site américain TMZ.com qui lève le voile sur les prénoms des enfants de la chanteuse de 35 ans et de son mari JAY-Z (de son vrai nom, Shawn Carter) : les jumeaux se nomment Rumi et Sir Carter.



Le site affirme connaître les prénoms grâce à des documents déposés par la société du couple, en charge de leur image, le 26 juin. La société a d'ores et déjà déposé les noms Rumi Carter et Sir Carter, dans l'éventualité de fins commerciales comme par exemple la production de parfums, porte-clefs, sacs ou même, selon le site, de bouteilles d'eau, totottes... Plus tôt dans l'année, le nom de Blue Ivy (la fille du couple âgée de 5 ans) avait aussi été sécurisé de manière juridique.



Beyoncé et JAY-Z gardent le silence mais le brouhaha médiatique autour d'eux est lui toujours très intense. Il faut dire que le rappeur vient de sortir un nouveau disque, 4:44, et qu'il y multiplie les confidences. Sur le titre Smile, il dévoile par exemple que sa maman Gloria est lesbienne et sur le titre Family Feud, il évoque son infidélité...

