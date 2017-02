Beshine, la femme aux plus gros faux seins du monde, est de retour avec de nouvelles photos et vidéo

On vous en avez déjà parlé il y a quelques mois, la voilà de retour avec de nouveaux clichés .



Mayra Hills, alias Beshine, détient un record pour le moins insolite. Elle possède les plus gros seins siliconés du monde. Agée de 32 ans, cette allemande gagne sa vie en postant des photos et des vidéos de ses seins sur son site internet. Pour un peu plus de 22 euros par mois, ses fans peuvent accéder à des milliers de clichés.





Avec un 135 L (équivalent à un 85Z en France), Beshine vient de remporter pour la deuxième année consécutive le record des plus gros seins au monde. Dans une interview, Beshine explique qu’elle a beaucoup de mal pour trouver des vêtements adaptés à sa forte poitrine…



Au total, ses deux seins pèsent plus de 18 kilos. La question que nous sommes en droit de nous poser est bien évidemment « pourquoi ? »