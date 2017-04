Barack et Michelle Obama « très inquiets » pour leur fille Malia…Voici la raison

A 18 ans, Malia Obama, la fille aînée de Barack et Michelle Obama, n’est plus une enfant et vole désormais de ses propres ailes. Elle est une étudiante comme toutes les autres. Elle a désormais quitté le cocon familial et s’est installée à New-York où elle doit faire un an de stage à la Weinstein Company, une grosse société de production de cinéma.



En effet, à l’instar de ses amies, Malia entend donc mener une vie ordinaire mais c’était sans compter sur l’inquiétude de ses parents, qui ne se voilent pas la face : ils savent que leur fille « devrait faire quelques petites bêtises » mais ont tout de même décidé de lui faire confiance



A en croire, un proche de l’ancien couple présidentiel qui s’est récemment confié au site Hollywoodlife, ces derniers seraient « très inquiets » que leur fille adorée « habite et vive toute seule » à New-York. Surtout que le caractère de cette dernière est loin d’être facile. Il y a quelques semaines, des médias people américains, affirmaient l’avoir déjà aperçue notamment en boîte de nuit, aux environs de Washington. « Elle dansait de façon scandaleuse et elle twerkait », avaient alors rapporté ces médias. La soirée avait été filmée puis diffusée sur le net.



La source proche de la famille Oama ajoute même que « Malia et ses parents sont très proches, et elle est très rassurante avec eux.(…) Elle les appelle presque chaque soir pour donner de ses nouvelles, elle est très respec­tueuse. » Après cette parenthèse new-yorkaise, Barack et Michelle Obama espèrent que leur fille sera dans les meilleurs dispositions possibles pour réussir sa première année à Harvard, où elle a déjà été admise pour la rentrée prochaine.



Ses parents peuvent néanmoins être fiers d’elle. Car même si elle fait la fête jusqu’au petit matin, elle n’en reste pas moins très responsable.