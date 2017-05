Bamako: Deux homosexuels pris en flagrant délit dans un hôtel lynchés

Au Mali, deux homosexuels ont frôlé le pire après avoir été cueillis en flagrant délit dans un hôtel de la capitale. La scène se passe dans un complexe hôtelier de Bamako dont nous tairons le nom pour des raisons de sécurités. Deux hommes qui se fréquentaient discrètement ont été pris la main dans le sac une nuit alors se trouvaient dans un hôtel. Si la sécurité a réussi à raccompagner les deux hommes hors du complexe hôtelier, ils n’ont cependant pas échappé à un lynchage de la population bamakoise.



Les 2 homosexuels dont les noms n’ont pas été révélées se sont fait lynchés par la population qui est même allée jusqu’à proférer des menaces de mort à leur encontre.



Mais la présence des gardiens de l’hôtel a permis aux deux individus d’échapper au pire car la foule présente devant l’hôtel était prête à en découdre avec eux. Mais malgré la présence de la sécurité, les 2 homosexuels n’ont pas échappé à quelques coups donnés çà et là par la population visiblement très énervée à l’idée de voir l’homosexualité se répandre dans leur ville, leur pays.



Tandis que certains criaient « qu’on les brûle », d’autres lançaient carrément qu’il fallait les tuer, manifestement pour servir d’exemple à tous ceux et celles qui trouvent un quelconque plaisir dans ce choix. Après avoir été raccompagnés par la sécurité de l’hôtel, les deux homosexuels maliens ont été pris en chasse par la population qui souhaitait décidément en finir avec eux.



La vidéo fait la une des réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Par leur détermination à « brûler » et « tuer » les deux hommes, les populations maliennes montrent qu’elles ne sont pas encore prêtes à accepter l’homosexualité au Mali, un pays à forte majorité musulmane.



Point sur le statut des homosexuels en Afrique subsaharienne



Avec ce lynchage à mort auquel viennent d’échapper les deux homosexuels pris en flagrant délit à Bamako, les populations maliennes montrent clairement leur ferme opposition à l’homosexualité. Rappelons que plus de 80% de la population malienne est de confession musulmane, donc appartiennent à une religion qui combat avec fermeté cette pratique.



A l’instar du Mali, la communauté homosexuelle en Afrique subsaharienne vit retranchée dans son coin, car aucun texte à ce jour ne leur donne le droit de revendiquer pleinement leur statut, que ce soit en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au Niger ou dans les autres pays de la sous-région ouest africaine. Réunis souvent au sein d’association dans certains pays, ils militent en toute discrétion, dans l’espoir d’avoir un jour la reconnaissance de leur statut. Mais au regard de la détermination des populations à en découdre avec eux, quitte à les lyncher à mort, ne serait-il pas plus raisonnable pour eux de renoncer à leur combat ?