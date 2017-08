Avoir de la graisse sur les hanches et les cuisses, c’est bon pour la santé !

Bonne nouvelle : avoir un peu de graisse sur les hanches et les cuisses n’est pas mauvais pour la santé. Au contraire, la science nous le conseille !



Vous avez beau lutter contre cette graisse disgracieuse qui vient systématiquement se loger autour des hanches et des cuisses, rien n’y fait : impossible de l’éliminer. Et si on arrêtait de lui faire la guerre ? D’après une étude allemande publiée dans la revue Cell Metabolism, un peu de graisse supplémentaire au niveau du bas du corps serait en réalité bénéfique pour l’organisme. Seule condition : que notre IMC soit normal. Pour les chercheurs, cette graisse formerait en effet une sorte de barrière protectrice contre les troubles du métabolisme comme les maladies cardiovasculaires ou le diabète.



Un stockage sûr pour les graisses



Mais pourquoi la zone cuisse-hanches et pas les autres ? L’hypothèse la plus probable est que cette graisse stockée dans le bas du corps ne bouge pas, contrairement aux autres endroits où elle risque de passer dans le sang et atteindre des organes comme le cœur ou le foie. « Les hanches et les cuisses offrent un stockage sûr pour les graisses », explique dans un communiqué le coauteur de l’étude Norbert Stefan, de l'hôpital universitaire de Tübingen (Allemagne).



Cette étude a été menée sur près de 1 000 personnes, dont les résultats pourraient permettre d’élaborer des médicaments capables d’aider l’organisme à stocker les graisses au bon endroit, et de cette façon limiter les risques de problèmes métaboliques.



femmeactuelle.fr