Avis de forte tempête, sur les présidentielles en France !

II pleuvait sur Paris,le grand froid s'était quelque peu éloigné et ne nous fouettait plus les profondeurs nasales .

C'était pour François Fillon que tous les médias voyaient déjà gagnant de la présidentielle 2017,le meeting de tous les dangers. Depuis que son épouse Pénélope, était accusée par le Canard enchaîné, de n'avoir filé aucune laine comme suppléante de son Ulysse de mari à l'Assemblée nationale,et contribué avec parcimonie à la Revue des Deux Mondes pour être grassement payée. Personne ne se souvenait de Pénélope Fillon comme collaboratrice de son époux.



A la revue des deux Mondes, seules deux notes justifiaient son salaire,mais personne ne se souvenait de Pénélope Fillon.

Le champion de la primaire de droite avait misé sur son image d'homme irréprochable qui pouvait entreprendre les réformes drastiques qu'il annonçaient pour redresser la France !



Mais, depuis le "Pénélopegate",rien n'est plus sûr .



Qui pour remplacer François Fillon en cas de mise en examen ?En tout état de cause, malgré les applaudissements à tout rompre pour Pénélope Fillon à la Villette, les amis de Nicolas Sarkozy et ceux du président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde,allaient enfin pouvoir exiger un peu plus de visibilité et de place ,dans le dispositif Fillon.

Qui a bien pu mettre ce grain de sable dans la chaussure des Fillon ?



Qui veut faire tomber celui qui a émis des doutes sur l'élection d'Ali Bongo au Gabon comme d'ailleurs Alain Jupé,et jean Christophe Lagarde qui a reconnu la victoire de Jean Ping?



Réellement fragilisé dans cette campagne,



personne ne peut dire aujourd'hui qui sera vraiment le candidat de la droite.



Certains de ses partisans anticipent déjà en se rapprochant d'Emmanuel Macron.

La droite aime le septième art, comme le président Hollande aime les arts dramatiques.



A la Villette, la caméra s'est plongée lentement dans les yeux au bord des larmes de Pénélope Fillon, avant de s'attarder sur les deux mains de ceux qui s'aiment !

On était donc dans le registre du pathos et de l'affect .



Pendant ce temps Benoît Hamon , l'homme du "futur désirable ", n'était même pas félicité par le Président Hollande qui suivait cette fois-ci le match des Handballeurs français, six fois champions du monde, et peut être bien l'élection de miss Univers, faute de parité et de diversité, dans la primaire de droite comme celle de la gauche !

Benoît Hamon, la tête dans les étoiles, tend la main à toute la gauche sauf à Macron. Il la tend à Yannick Jadot, l'écologiste et député européen, qui a gagné un procès contre Ali Bongo,qui l'avait poursuivi parce qu'il l'avait traité de dictateur. Il tend également la main à jean Luc Mélenchon qui a déjà fait savoir "qu'il ne porterait pas les valises" du PS.



Alors, que vont devenir les orphelins de Manuel Valls, Macron ou Hamon?

C'est vraiment une houle nouvelle qui déferle sur la France :"le futur désirable" est il compatible avec les dictatures en Afrique centrale? Je ne crois pas.



Et Macron, qui engrange de tous les côtés ,en "marchant", et en parlant de philosophie,de Paul Riceur,a t il imaginé " un je ne sais quoi ou un presque rien", comme aurait dit Jankélévitch, qui ferait imaginer une Afrique des peuples libres ?



Avis de grand vent sur la politique française, et ce n'est un secret pour personne,les binationaux gabonais quand ils étaient en situation de voter,ont tourné le dos à ceux et celles qui tournent le dos à la démocratie au Gabon !

Benoît Hamon a dû appeler François Hollande pour un rdv cette semaine. Il sera reçu aujourdhui par le Premier ministre, Bernard Cazeneuve.



il pleut donc sur Paris , et personne ne peut dire ce matin, qui sera le prochain président de la République française en 2017 ! Personne ne peux dire qui peut battre la cheffe de l'extrême droite .

Personne ne peut dire comment se fait le grand rassemblement dès le premier tour ,pour ne pas perdre dans le déshonneur .



Il pleut toujours sur Paris,et il me revient que Benoît Hamon avait une rose rouge à la main hier, après sa victoire sans appel, pour "changer la vie" ?



Mengue M'Eyaà



,journaliste .

Porte parole de Jean Ping ,

Président élu du Gabon.

Conseillère Spéciale de Guy Nzouba Ndama .

Présidente du Mouvement Civique des Femmes.