Attention, ces aliments du quotidien peuvent être toxiques

La racine de manioc



La racine de manioc contient beaucoup de glycosides cyanogéniques -la linamarine- qui se transforment en cyanure, lorsqu'elle est mangée crue. Il faut donc impérativement faire bouillir la racine de manioc avant de la manger pour ne pas prendre de risques inutiles.



Les noix de cajou et les amandes



Les noix de cajou sont composées de substances chimiques, dont l'urushiol, qui peuvent être mortelles si les noix sont mangées crues en grandes quantités. Mais pas de panique : celles qu'on achète dans le commerce sont cuites à la vapeur avant d'être mises en vente, et cette cuisson les rend justement inoffensives. Concernant les amandes, même chose: si elles ne sont pas cuites, elles contiennent du poison. Les graines des amandes amères, notamment, contiennent du cyanure. Elles sont donc obligatoirement préparées avant d'être vendues.



Les noyaux d'abricot



En Turquie, les noyaux d'abricot peuvent être consommés et appréciés tels quels. Or, ils sont composés d'amygdaline, une substance qui se transforme en cyanure après ingestion. Ils peuvent donc provoquer des nausées, maux de tête, douleurs abdominales... A éviter, donc.



La carambole



Sa forme en étoile séduit les gourmets qui l'utilisent volontiers dans la décoration des desserts. Mais attention, car le fruit, plein de vitamine C et de polyphénols, contient aussi des neurotoxines très dangereuses pour les personnes qui souffrent d'insuffisances rénales. Il faut donc éviter de le croquer.



Les feuilles de rhubarbe



Il faut s'abstenir de manger les feuilles de rhubarbe, elles sont particulièrement toxiques! car bourrées d'acide oxalique. Consommées à forte dose, elles peuvent provoquer des vomissements et de fortes diarrhées.



Les graines de ricin



Le ricin est connu depuis des milliers d’années pour ses vertus médicinales. Mais il produit aussi et surtout une toxine mortelle six mille fois plus virulente que le cyanure. Il ne faut absolument pas manger les graines de ce petit arbrisseau. Cette fève se compose d’une huile très riche -que l'on peut utiliser sans danger- que la plante protège en y emmagasinant une protéine, la ricinine. Une fois ingérée, la ricinine, à ne pas confondre avec la ricine, elle aussi toxique, entraîne la mort des cellules en bloquant la production des protéines qui les maintiennent en vie. Chez les humains, la mort est précédée de convulsions dues à l’arrêt des fonctions du foie et des autres organes. Il n’existe pas d’antidote.