Argentine: Des manifestantes en colère se déshabillent devant le palais du président (photos)

Plus de 100 manifestantes ont participé à cette manifestation. Après avoir enlevé leurs vêtements devant des spectateurs étonnés à Buenos Aires, le groupe a formé un tas de corps et criait à forte voix. En tout, 120 femmes se sont complètement déshabillées.



Le groupe a utilisé cette tactique pour exiger une plus grande protection en faveur des victimes des violences sexistes, en hausse en Argentine.