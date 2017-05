Après plus de 50 ans - Adressage de la capitale gabonaise : l’opération désormais dans sa phase active !

Ainsi donc, Libreville se modernise près de deux ans après le lancement de son opération d’adressage qui avait eu lieu le 5 septembre dernier en présence de la maire de Paris (France) Anne Hidalgo. L’opération estimée 480 millions de FCFA, est financée intégralement par l’Union européenne (UE) et l’Association internationale des maires francophones (AIMF).



Depuis lundi, les riverains des 1er et 3e arrondissements ont pu découvrir les toutes premières plaques dénominatives de leurs rues. Ainsi, s’érigent désormais l’avenue Dr Schweitzer (médecin), l’impasse Oliver Ngoma (artiste musicien) ou encore la rue Valentin-Mihindou Mi Nzamba (ancien ministre), toutes des personnalités publiques ayant marqué notre histoire commune récente.



Avec le démarrage effectif de la phase III de ce vaste projet, c’est la concrétisation d’une nouvelle étape intervenant après la phase de codification des voies, entreprise il y a plusieurs mois de cela. Ce travail consistant à donner des noms aux rues, avenues, places, boulevards, impasses, a été effectué par la Commission technique en charge de l’adressage (CTA).



Pour choisir ces noms, le CTA s’est entouré des maires d’arrondissements, d’hommes de culture, d’universitaires, de notables, d’hommes d’église, de personnalités politiques et d’historiens. Afin d’aider les populations et les usagers à s’y retrouver dans cette nouvelle organisation de la ville, le CTA a dors et déjà prévu des formations.



info241.com/