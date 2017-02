Après avoir lu ceci, vous mettrez toujours vos chaussettes pour aller au lit ! C’est génial !

En rentrant à la maison après une longue journée à courir dans tous les sens, nous n’avons qu’une envie : nous débarrasser de ces chaussures qui compriment nos pieds. Pour laisser ces derniers respirer et pour les soulager, on enlève chaussures et chaussettes et on leur donne un bon bain relaxant. Mais quand il s’agit d’aller au lit, on hésite de les remettre ou pas, surtout que nous avons pas mal de fois entendu que ce n’était pas bien pour la santé. Qu’en est-il réellement ?



Faut-il porter, ou pas, ses chaussettes pour dormir ?



Porter des chaussettes le soir est un rituel dont beaucoup de gens ne peuvent se passer, à cause de la sensation de froid aux pieds qui les empêche de dormir. En choisissant des chaussettes en coton, pas trop serrées, les porter la nuit ne met aucunement en péril votre santé. Au contraire, en vous couvrant soigneusement les pieds en dormant, vous aidez votre corps à maintenir sa température et à éviter les changements brusques qui risquent de vous réveiller tels que le froid ou les bouffées de chaleur. De plus, en gardant vos extrémités bien au chaud, vous favorisez la dilatation des vaisseaux sanguins à leur niveau, ce qui améliore la circulation sanguine et prépare votre cerveau au sommeil. Ainsi, vous pourrez dormir plus facilement et plus rapidement et vous réduisez considérablement les risques de réveils nocturnes.



D’autres avantages ?



En plus de favoriser l’endormissement et d’améliorer la qualité du sommeil, porter des chaussettes en allant au lit serait également très bénéfique pour votre vie sexuelle. En effet, une étude réalisée à l’Université de Groningen aux Pays-Bas, a montré que le port des chaussettes permettait d’augmenter les chances d’arriver à l’orgasme. En réalisant un PET scan des cerveaux de couples pendant l’acte sexuel, les résultats de cette étude ont montré que 80% des couples qui gardaient leurs chaussettes pendant leurs ébats arrivaient à l’orgasme, contrairement à 50% seulement des couples qui n’en portaient pas.



Même si la relation entre port de chaussettes et orgasme n’a pas été établie clairement, l’hypothèse serait que l’effet activateur de la circulation sanguine des chaussettes permet un meilleur flux sanguin à travers l’ensemble du corps ce qui permet à l’homme et à la femme d’atteindre plus facilement leur plaisir. De plus, avoir froid aux pieds ou aux orteils pendant l’acte sexuel est un élément perturbateur qui risque d’entraver le bon déroulement des choses, surtout chez les femmes connues pour leur sensibilité et leur besoin de se sentir entièrement détendues et confortables. Autrement dit, elles doivent se sentir bien dans le corps pour que les régions du cerveau responsables des sentiments de peur et d’anxiété soient désactivées, et qu’elles puissent enfin ressentir ce qu’est la jouissance.



Note :



Les chaussettes peuvent aussi vous être utiles si vous voulez vous débarrasser des symptômes grippaux. Vous pouvez donc les trempez dans du vinaigre de cidre, les essorer légèrement et les porter pour faire baisser votre fièvre. Si vous ne supportez pas la sensation d’humidité sur vos pieds ou si votre peau réagit mal au vinaigre, vous pouvez couper des rondelles d’oignons, ou râper une pomme de terre crue et les placer dans vos chaussettes. En les gardant toute la nuit, les oignons ou la purée de pomme de terre absorberont la chaleur et favoriseront l’élimination des toxines de votre corps.



Il est également conseillé de changer régulièrement de chaussettes pour éviter la transpiration, les mauvaises odeurs et les infections fongiques



santeplusmag