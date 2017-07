Apple : Une fonction pour alerter discrètement la police en cas d'agression bientôt sur L'Iphone

Nos smartphones sont capables de nous dénicher le meilleur Bò bún du quartier ou l’itinéraire idéal pour se rendre à un endroit, mais qu’en est-il en cas d’agression ? Il n'est pas possible aujourd'hui d'appeler les secours discrètement en présence d'un éventuel agresseur. Pour les utilisateurs d'Apple, cette lacune pourrait bientôt être comblée. Une prochaine mise à jour de l’iPhone (iOS 11, pour un déploiement à l'automne prochain) devrait en effet intégrer une nouvelle fonctionnalité, baptisée pour le moment "SOS".



Si l’on en croit le brevet déposé mardi dernier par le géant des nouvelles technologies, le capteur d’empreinte digitale Touch ID pourrait être préprogrammé pour reconnaître une combinaison définie à l'avance par l'utilisateur pour passer un appel au 112 (le numéro d’appel d’urgence européen). Concrètement : une fois activée, cette fonction permettrait à l’utilisateur de lancer facilement un appel d’urgence pour prévenir discrétement les secours lors d'une situtation d'urgence (comme une prise d'otages, par exemple, sans même avoir à retirer le téléphone de sa poche.

La police connaîtra instantanément votre position exacte



Cette nouvelle fonction pourrait s’avérer très utile lorsque l’utilisateur est déjà sous la menace. De plus, grâce à la géolocalisation, la police pourrait être informée instantanément de votre position exacte. Une autre série de prises d'empreintes digitales pourrait également être préprogrammée pour effacer toutes les informations sensibles, au cas où l'agresseur tenterait de vous voler votre smartphone. Pratique.



En novembre dernier déjà, Apple avait déposé un brevet pour une fonction similaire qui permettrait à l’utilisateur de lancer facilement un appel d’urgence, tout en déclenchant une sirène d’alerte, même si le téléphone est en mode silencieux. Il suffira pour cela de cliquer cinq fois sur le bouton "Marche/Arrêt" de votre iPhone. Un compte à rebours s’affichera alors sur l’écran du téléphone, afin d'éviter les appels accidentels à la suite à une fausse manipulation. Dès que ce décompte arrivera à zéro, votre iPhone composera automatiquement le numéro d’appel d’urgence, le "112".



Une fonction similaire est présente depuis plus de trois ans sur les téléphones de la marque Samsung, son grand rival. La journaliste Karissa Bell de Mashable avait posté sur Twitter une vidéo donnant un bref aperçu de ce à quoi pourrait ressembler cette fonctionnalité anti-agression.



"Siri, au secours !" Que font les assistants vocaux de nos smartphones en cas d'urgence ?



En attendant le déploiement de ces fonctionnalités, sachez qu'il est d’ores et déjà possible de déclencher un appel d’urgence depuis l’écran de verrouillage de l'iPhone (celui qui permet de dévérouiller le téléphone). Sinon, vous pouvez toujours utiliser l'assistant vocal d'Apple en prononçant : "Siri, au secours !". Votre iPhone composera alors automatiquement le numéro d'urgence pour alerter les secours.



Matthieu Delacharlery