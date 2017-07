Anti rides naturel: l'huile de coco

Les bienfaits anti-rides de l'huile de coco



L'huile de coco est un excellent choix pour combattre les signes du vieillissement sur votre peau. En effet, c'est l'un des meilleurs anti-rides naturels grâce à ses propriétés antioxydantes et hydratantes.

Et une peau bien hydratée, c'est aussi une peau plus jeune et éclatante de santé ! L'huile de coco contient des acides gras saturés et relipidants pour nourrir la peau et améliorer sa texture.



Cette crème anti-âge contient également de la vitamine E et K, qui renforcent les propriétés anti-âge de l'huile de coco, en luttant contre les radicaux libres qui accélèrent l'oxydation néfaste de la peau.

Comment utiliser cette crème anti-âge ?



Vous pouvez utiliser cet anti-rides tous les soirs avant le coucher. Pensez à vous procurer de l'huile de coco extra vierge de bonne qualité pour de meilleurs résultats.



Commencez par bien nettoyer votre peau, en rinçant à l'eau fraîche pour stimuler la circulation. Vous pouvez ensuite appliquer une fine couche d'huile de coco aux endroits stratégiques : pourtour des lèvres, coins des yeux, cou, décolleté, etc.



Évitez la zone T si vous avez la peau grasse. Massez pendant quelques minutes, puis laissez agir toute la nuit. Vous constaterez les premiers résultats au bout de 2 à 3 semaines !