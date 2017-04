Annie Flore Batchiellilys fête ses 50 ans le 10 avril par un spectacle inédit à Libreville

Dinongue, « l’Entente », sera l’ordre du jour de cette célébration. Dinongue est un spectacle théâtral et musical écrit par Annie-Flore Batchiellilys et mis en scène par Michel Ndaot.



Le 5 avril prochain, Annie-Flore Batchiellilys animera une conférence de presse pour présenter ce spectacle. Elle évoquera également son dernier album, « A l’angle de mon être » et son récent single « Mon amour Gabon ».



Vivi Mapassa