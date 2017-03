Android et iOS règnent sans partage sur le marché des smartphones

Kantar vient de livrer ses derniers chiffres concernant les OS installés sur les smartphones. Des données relatives à la période s’étalant de novembre 2016 à janvier 2017.



Dans les 5 principaux pays d’Europe (Allemagne, Espagne, France, Grande-Bretagne et Italie), Android et iOS se renforcent. Ils comptent pour respectivement 74,3 % et 22,7 % des ventes, contre 72,9 % et 20,3 % un an plus tôt. C’est bien entendu Windows qui fait les frais de cette montée. La version mobile de l’OS de Microsoft passe de 6,4 % de parts de marché, à seulement 2,7 %.



La France est dans la moyenne, avec toutefois une présence un peu plus marquée d’iOS, et donc des iPhone d’Apple :



- Android : 72,9 %



- iOS : 24,2 %



- Windows : 2,8 %





iOS progresse aux États-Unis, mais perd du terrain en Chine



On pourrait croire Windows plus populaire aux États-Unis. Raté. Avec 1,3 % de parts de marché, l’offre de Microsoft est au plus bas. Android conserve la première place du podium avec 56,4 % des ventes. iOS n’est toutefois pas si loin : 42 % de parts de marché et une progression de 2,9 points sur un an.



La firme à la pomme est moins chanceuse en Chine, ou iOS perd 8,4 points en un an, et compte maintenant pour seulement 16,6 % des ventes. Android caracole pour sa part en tête, avec 83,2 % de parts de marché. Contre 73,9 % un an plus tôt.



silicon.fr