Alternance et transition dans nos pays

Congo, Gabon, Cameroun, Tchad, ...



I- ALTERNANCE PACIFIQUE

Allons droit au but

Il faut savoir que, techniquement, aucun de nos gouvernements en place n'a les moyens de verrouiller parfaitement une élection, si :

3 conditions permissives :

1- Mobilisation Populaire Massive

2 choses :

- Inscription sur les listes électorales

- Voter massivement.

2- Candidature Populaire Unique

Face à une personne prête à tout pour conserver le pouvoir, 2 choses à savoir :

- C'est une élection présidentielle à UN SEUL TOUR.

- Conséquence : Candidature Unique.

NB : pour remédier à une probable invalidation, dans un premier temps, multiplier les candidatures, pour au final, en conserver UNE SEULE (retrait des autres) après validation par la Cour Constitutionnelle.



3- Mobilisation Internationale Intelligente :



En principe, seul le gouvernement en place peut inviter des observateurs internationaux à une élection nationale.

Une façon simple de contourner ce fait : "faire parler", " faire agir " le PEUPLE SOUVERAIN.

Comment ?



Organiser une collecte nationale pour la transparence et la paix

Une collecte d'initiative populaire

Seule alternative aux violences post électorales dont plus personne ne veut.

Cette collecte va financer le travail des observateurs internationaux = Union Africaine, ONU, ...

Deux exigences :



- 1 Observateur International sous mandat UA/ONU par bureau de vote

- 1 Procès verbal des résultats du bureau de vote par Observateur international.

NB : si collecte interdite dans le pays, aux expatriés (communauté nationale résidant à l'étranger) de financer seuls cette opération.



l'Alternance, C'EST FAIT, place à la Transition.



II- TRANSITION INSTITUTIONNELLE

Il faut savoir, qu'après une telle Alternance, une Transition s'impose.



3 dispositions transitoires :



1- La C2R : Commission Réconciliation et Réparation

Chargée de l'indemnisation des victimes, de la régularisation des fortunes et de l'amnistie générale.

Biens mal acquis, comptes bancaires cachés, ...

Mettons en place un MÉCANISME DE BLANCHIMENT LÉGAL.

Sur 100% de fortune concernée =

10% pour indemniser les victimes (pillages, guerres civiles, assassinats, ...)

10% pour financer l'économie nationale

80% = reste de leur fortune légalisée par un État Souverain.

NB : après passage par la C2R, plus aucune poursuite judiciaire possible = AMNISTIE GÉNÉRALE.

Générosité pour les anciennes parasites, et gestion rigoureuse pour les prochains gouvernants élus ?



2- Les Fonds Régalien :



Vol, corruption, ... La politique, une affaire juteuse dans nos pays.

Une cure de désintoxication s'impose.

Les médecins vous le diront, en matière de désintoxication, un arrêt brutal de ces mauvaises pratiques. C'est l'échec assuré.



Mettons en place les Fonds Régaliens : 1 à 10% du budget national comme fonds secret à la discrétion des nos gouvernants (exécutif, parlement, ...). Clé de répartition à définir, gestion opaque, ...

Comment sanctuariser 90% du budget national ?



3- Le Juge Élu :



- Un Juge Élu au suffrage universel direct = 1 par Département.

- Patron départemental de la justice

- Contrôle des ressources et finances de l'État.

Nos pays sont très riches et les compétences sont abondantes, ce qui nous manque : LES INSTITUTIONS FORTES.

Excellente journée.



"LA MAGIE C'EST LE TRAVAIL"

Parfait MAVUNGU.