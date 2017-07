Ali Bongo et sa famille s’offrent des vacances méritées au Maroc

C’est la période estivale. Ali Bongo, son épouse Sylvia et son fils cadet sont en vacances ! Alors que le pays qu’Ali Bongo dirige depuis 2009 traverse une crise politique et économique sans précédent, l’homme fort du Gabon a décidé de se la couler douce et en douce. Aperçu dernièrement en visite privée au Togo, Ali Bongo et sa famille ont filé se reposer à Tanger, laissant les Gabonais à leurs turpitudes.



Lundi, c’est en homme décontracté qu’il s’est offert une visite surprise au musée des Cultures méditerranéennes de Tanger. Là, accompagné de son épouse et de son jeune fils, les Bongo ont pu apprécier la nouvelle scénographie de cet établissement, qui a été totalement rénové il y a un an grâce à un partenariat public-privé.



L’escapade de la famille présidentielle dans les rues de Tanger



C’est donc loin de la politique tumultueuse née de sa réélection toujours controversée au Gabon, qu’Ali Bongo a décidé de faire un break. Pour se donner même du temps avec la corvée politique ambiante, il a réussi à faire prolonger une seconde fois le mandat des députés (soit une prolongation de 15 mois) avec l’accord bienveillant de la Cour constitutionnelle dirigée par sa belle-mère Marie-Madeleine Mbrorantsuo.



Pendant que le pays traverse une grave crise de trésorerie sans précédent, que le climat politique et social sont toujours délétères, le premier responsable du pays s’offre lui des vacances. Il faut dire que le Maroc est une destination prisée par de nombreux chefs d’Etat comme le roi Salmane d’Arabie saoudite qui y séjourne actuellement. Ceci explique surement cela.



