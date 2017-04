Algérie - Gabon : Accord de transport aérien

Un accord de transport aérien a été signé entre l’Algérie et le Gabon, qui permettra à Air Algérie et à Tassili Airlines de desservir le Gabon, apprend-on auprès de sources diplomatiques. Cet accord a été paraphé jeudi dernier dans la capitale gabonaise par le directeur de l’aviation civile et de la météorologie au ministère des Travaux publics et des Transports, M. Smain Youcef Azizi, et le directeur général de l’aviation civile gabonaise, M. Dominique Oyinamono. Concernant aussi bien le transport de passagers que le fret, cet accord permettra aux avions des deux compagnies nationales Air Algérie et Tassili Airlines de desservir le Gabon sur la base de la réciprocité conformément à la législation en vigueur dans les deux pays, explique la même source.



La cérémonie de signature sanctionnant deux jours de travaux entre les deux délégations s’est déroulée en présence de l’ambassadeur d’Algérie à Libreville, M. Mohamed Antar Daoud, qui s’est félicité de « cette dynamique nouvelle dans les relations Alger-Libreville insufflée par les Présidents Abdelaziz Bouteflika et Ali Bongo Ondimba ».



Cet accord intervient également suite à la visite effectuée en février dernier à Alger par M. Pacôme Moubelet Boubeya, ministre d’Etat gabonais, ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et de l’Intégration régionale, chargé des Gabonais de l’étranger. Lors de cette visite, il avait alors été décidé d’un commun accord avec la partie algérienne de convenir de la tenue à Alger de la réunion de la Commission mixte qui ne s’est pas tenue depuis 1987. Il est précisé du côté gabonais que le Président Ali Bongo Ondimba pourrait également visiter l’Algérie dans les prochains mois et que la signature de plusieurs accords de coopération est également envisagée, ajoute-t-on de même source.