Alcool : 10 effets positifs de la bière sur la santé !

1 – La bière est bonne pour les reins !



Une étude finlandaise a constaté que la bière avait plus d’avantages rénaux que les autres boissons alcoolisées. En effet, chaque bouteille de bière consommée réduit le risque de développer des calculs rénaux de 40%.



2 – La bière améliore la digestion



La bière (en particulier les bières sombres) contient jusqu’à un gramme de fibres solubles dans chaque verre de 30 cl – contrairement au vin, par exemple, qui n’en contient pas. Or, les fibres ont un rôle important dans le transit intestinal (une carence en fibres peut conduire à des troubles gastriques et intestinaux – constipation ou diarrhée).



3 – La bière réduit le mauvais cholestérol



Les fibres contenues dans la bière aident également à réduire vos niveaux de LDL, le mauvais type de cholestérol.



4 – La bière est riche en vitamines B



La bière est particulièrement riche en vitamines du groupe B . Une étude néerlandaise a d’ailleurs constaté que les buveurs de bière avaient des niveaux de vitamine B6 de 30% plus importantes que leurs homologues ne buvant pas de bière et de deux fois plus importantes que les buveurs de vin.

La bière est également abondamment pourvue de vitamines B12 (0,12 µg pour 100 grammes) qui possède des propriétés anti-anémiques présentes dans très peu d’aliments.



5 – La bière renforce les os



Une étude datant 2009 a conclu que les niveaux élevés de silicium dans la bière peuvent être bon pour votre densité osseuse.



6 – La bière aide à mieux dormir



La bière contient de l’acide nicotinique et du lactoflavin, tous deux connus pour favoriser un sommeil plus agréable.



7 – La bière protège contre les infarctus



Un buveur de bières a 40 à 60% moins de risques de faire un infarctus que les gens qui n’en boivent jamais.



8 – La bière améliore la mémoire



Selon des études, les amoureux de la bière auraient moins de risques de souffrir de la maladie d’Alzheimer ou de démence que les non-buveurs de bière.



9 – La bière est un bon remède contre le rhume



Boire de la bière chaude est un très bon remède contre les rhumes! En effet, l’orge chauffée améliore la circulation sanguine et la respiration, elle aide également contre les douleurs articulaires et renforce votre système immunitaire. Comment faire? Réchauffez une bouteille de bière au bain-marie et ajoutez-y ensuite quatre petites cuillères de miel.



10 – La bière permet de lutter contre le stress



Des chercheurs de l’université de Montréal ont établi que deux verres de bière par jour diminuent le stress ou les angoisses liées au travail.



Joe Midelli



Source : docteurbonnebouffe.com