Afrique-Gabon: l'appel du 28 Octobre 2017 du MOCOPA et UP pour le boycott des produits français...?

La "méga causerie" 'd'Alénakiri dans la commune d'Owendo, s'est tenue malgré la faiblesse présence de l'assistance.

Dans un post publié, le 9 Octobre, sur sa page Facebook officiel, l’activiste panafricaniste Kémi Séba a invité près de 400.000 personnes qui le suivent sur ce réseau social, dans le cadre de «la révolution anti Cfa», à boycotter des produits français en Afrique, le 28 octobre prochain. En effet, pour l’auteur de «Supra Négritude», puisque les élites politiques françaises et africaines continuent de faire la sourde oreille, la jeunesse africaine va hausser le ton. Ainsi, note Kémi Séba, «l’Ong Urgences Panafricanistes appelle à une journée internationale de boycott des produits français dans toutes les capitales africaines. Toutes les forces militantes stationneront ce jour-là (peut-être pour longtemps…) devant les entreprises françaises et expliqueront à la population pourquoi il faut les boycotter et où désormais il faudra consommer», a déclaré Kémi Séba.



C’est en prélude à l’appel d’Urgences Panafricanistes (UP) à la mobilisation internationale du 18 Novembre 2017 à Chamalières en France, que les activités panafricanistes se sont mobilisés dans certaines capitales d’Afrique en dehors du Sénégal et du Bénin, où les manifestations ont été reportées pour des dates ultérieures alors qu’elles ont été prévues le 28 Octobre 2017 dans l’ensemble des capitales francophones. Le Gabon n’a pas été en reste ; c’est donc en répondant à l’appel de Kemi Seba, que le Mouvement pour la Conscience Panafricaine (MOCOPA) par l’entremise de son Secrétaire Général, Léonce Eugène Anvane Obame et le président de UP au Gabon, Alex Lekogo, ont entrepris une campagne d’information dont le but été d’inviter les populations des communes de Libreville et Owendo, à prendre part à une méga-causerie au quartier dit Alénakiri sis dans la commune d’Owendo. Cette causerie tant attendue par les organisateurs et les sympathisants à la cause panafricaniste n’a pas eu l’effet escompté du fait de la faible présence de l’assistance. C’est une assistance de moins de 15 membres qui a été entretenu pendant au moins trois heures. D’aucuns ont pu penser que cette faible représentation a été dû aux intempéries qui ont eu lieu ce jour dans les deux communes.



Au cours de ladite causerie, les deux panelistes qui ont réagi et entretenu l’assistance tour à tour, ne sont rien d’autres que MM Anvane Obame et Lekogo. Ils ont, dans un premier temps, fait l’état de la situation des relations françafricaines et les méfaits de la domination de l’ancienne puissance colonisatrice, la France : les accords militaires, commerciales, politiques, diplomatiques, culturelles et idéologiques.



Ils ont décrié la montée en puissance du néocolonialisme et affirmé que les états africains sont, disent-ils, des démocraties de façade et que les « chefs d’état » ne sont que des marionnettes servant les intérêts de la France avant de faire l’historique succincte des 700 ans d’esclavage, de colonisation, d’exploitation sauvage des richesses du sol et du sous-sol de la plupart des états africains. Ils sont ainsi revenus sur le combat des pionniers du panafricanisme, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwamé Nkruma, Cheikh Anta Diop, Sylvanos Olimpio pour ne citer que ceux-ci ( dont la plupart ont été assassinés) ; dans le but de faire comprendre à l’assistance, l’importance puis les enjeux du combat panafricaniste.



En outre, une vidéo d’un document élaboré par l’imminent professeur François Xavier Verschave qui, rappelons-le, aurait été assassiné le 9 Juin 2005, pour sa virulence dans les dénonciations des travers de la françafrique. L’assistance a été édifiée par la pertinence des arguments de cet illustre personnage, qui est revenu sur les fondements de la domination française ainsi que l’historique lointaine des échanges commerciaux et les explorations maritimes dont, selon-lui, les africains sont les pionniers et a, enfin, explicité le schéma caricaturé des sociétés antérieurs et modernes.



De plus, les panélistes sont revenus sur la complexité du Francs des Colonies Françaises d’Afrique (CFA) en expliquant à l’assistance les mécanismes et l'arnaque révoltants, qui mettent les pays de la zone francs dans une servitude économique et financière ; les taxes de location du francs CFA, sur son impression et les risques et les effets néfastes de la dévaluation de cette monnaie d’emprunt sur le plan micro et macro-économique.



En déplorant, l’attitude des dirigeants des pays de la zone CEMAC face à la volonté manifeste des populations de cette sous-région d’Afrique, qui peinent à donner un signal fort en vue l’adoption d’une monnaie communautaire et la mauvaise gouvernance, le surendettement, l’absence de politique socio-économique et politique qui garantiraient un mieux-être et stimuleraient une croissance économique : un gage de l’employabilité des jeunes, de la scolarisation des moins jeunes, une augmentation de l’indice de développement humain ( qualitativement).



Ensuite, vint l’étape du débat ouvert dans un jeu de question-réponse. Cet exercice a vu quelques membres de l’assistance intervenir, soit pour poser des questions ou encore pour contribuer au débat. Ce qui est notable, c’est qu’au sortir de ces échanges, une liste des produits de consommation français a été rendu publique à l’assistance et aux journalistes présents dans la salle. Il s’agit, entre autres, des produits alimentaires français en rayon dans les supermarchés (CASINO MBOLO, SUPER CKDO, GEANTCKA, CKDO, GABOPRIX) qui en devront plus être achetés et consommés par les personnes qui auront perçu le message et les enjeux du boycott des produits français en général. De l’arrêt de l’achat du bouquet satellitaire CANAL+, du carburant des stations-services TOTALGABON, les pommes et oranges de France…



Annoter que ces produits français boycottés devront être substitués par des produits d’autres pays préférentiellement africains. L’objectif étant de réduire le chiffre d’affaire des entreprises françaises et les contraindre à fléchir aux revendications, somme toute, légitimes des populations gabonaises, africaines ; de la fermeture des bases militaires françaises officielles et secrètes, de l’abandon du CFA et de l’annulation de tous les accords occultes signés depuis l’accession à la parodie que nous appelons « indépendance ».



En définitive, bien que la mobilisation ait été timide, le MOCOPA et UP gabon, n’entendent pas baisser les bras et compte pérenniser ce genre de rencontre au-delà du 18 Novembre. Cette causerie a été riche en enseignement, en information et en échange ; il faudrait redoubler d’efforts et s’armer de courage pour relever les défis du combat pour l’autodétermination des populations gabonaise qui, faut-il l’affirmer, ne sont pas faciles à convaincre et à entretenir. Il faudra à ces deux mouvements combinés de multiplier les campagnes d’information, mettre en place des stratégies de communication pour attirer du monde et les faire adhérer à la cause. Même si, peut-être, pour des raisons indépendantes de leur volonté, les organisateurs n’ont pu faire signer une pétition à cette rencontre comme annoncé ; nous osons croire que la suite des événements, nous offrirons les surprises agréables. Mais, pour l’instant, le prochain rendez-vous est fixé pour le 11 Novembre 2017 à la quatrième cité de la SNI, toujours dans la commune d’Owendo.







Pour Mvett Infos Gabon, Junior Ebong Tchissambo, Administrateur principal.