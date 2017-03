Affaire Bourgi: Certains opposants gabonais-e- atteints du syndrome de Stockholm!

Qu’est-ce donc cette curieuse dépendance mentale qu’on a vu surgir pendant les élections présidentielles gabonaises?



Ainsi, les Echos du Nord, qui ont prétendu être « le »journal de référence de l’opposition ont publié un article par semaine à la gloire de Robert Bourgi. Il a été l’invité permanent de conférences, et même d’émissions de TV, où, sans rêver, il était le représentant de la parole de l’opposition.



L’homme de Foccard, de la Françafrique s’étalait dans tous les médias et réseaux sociaux comme l’homme de l’alternance démocratique au Gabon avec le soutien de ceux-là même qu’il a contribué à mettre en situation d’esclavage politique….



Je m’honore, pour ma part, n’avoir jamais accepté la moindre compromission avec M. Bourgi, quitte à ce que certains en profitent, dont d’anciens « détourneurs » de fonds au Gabon, venus en France se parer du titre d’opposant pour faire oublier leurs vols multiples et massifs, et pour tenter de me marginaliser dans les médias français, alors même que je suis journaliste et porte-parole de Jean Ping.



Alors, donc, qui a offert des costumes à M Fillon ?

Visiblement, l’un de ses amis s’est infiltré dans les marches de l’opposition gabonaise à Paris !



« la vérité n’a pas de tombe « , comme on dit au Gabon .

Son nom ? André Mba Obame l’appelait « mon encombrant voisin de Neuilly »: il faisait partie de ceux qui avaient retourné leur veste pour soutenir Bongo en 2009 !



Alors, pourquoi lui donner la parole de façon régulière dans un journal qui se dit de l’opposition et qui soit disant informe les Gabonais depuis la France ?



Que faisait-il au nom de l’opposition gabonaise sur les plateaux de télévision française pendant les élections présidentielles ? Quels sont les intérêts privés que M. Bourgi défend et quels sont ces Gabonais dits de l’opposition qui se crus obliger d’en faire un porte -voix?



Je comprends mieux pourquoi il fallait empêcher une journaliste gabonaise, porte-parole du candidat, d’avoir accès aux médias en France !



La « stockolmisation » de certains comportements et esprits est la preuve que certains Africains continuent à penser que seuls leurs anciens colons les sauveront. Ce n’est pas ma conception des choses dans notre pays et sur le continent tout entier.



Ah," la France à fric" , quand tu nous tiens au Gabon!

Tout va sortir !!



Mengue M'Eyaà



Journaliste,

Porte-parole de Jean Ping

Présidente du Mouvement civique des Femmes,

Présidente du Mouvement Civique du Gabon.



