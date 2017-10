Accusée de discriminations contre les Noirs, American Airlines se défend

La NAACP, plus importante organisation de défense des Noirs aux Etats-Unis, a mis en garde mardi les passagers noirs contre la compagnie aérienne American Airlines, en faisant état dans un communiqué d'une série récente d'incidents "inquiétants" suggérant "d'éventuels préjugés raciaux de la part d'American Airlines".



L'organisation cite quatre incidents, dont l'un impliquant une femme noire et son enfant qui ont été débarqués d'un vol reliant Atlanta à New York. La femme avait demandé que sa poussette soit sortie des bagages enregistrés en soute.

"Nous ne tolérons et ne tolérerons aucune forme de discrimination"



"Au vu de ces conflits, nous avons choisi aujourd'hui de publier un avertissement national aux passagers, surtout les Noirs, pour les mettre en garde: réserver des vols d'American Airlines et y embarquer pourrait les exposer à un traitement irrespectueux, discriminatoire et dangereux", indique l'organisation. Le PDG d'American Airlines Doug Parker s'est dit "déçu" dans une note envoyée aux employés mercredi. "Nous ne tolérons et ne tolérerons aucune forme de discrimination", a-t-il déclaré.



"Nous avons contacté la NAACP et sommes désireux de les rencontrer pour écouter leurs craintes et leurs questions", a également annoncé le PDG d'American Airlines, l'une des principales compagnies aériennes américaines.



