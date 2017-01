ALERTE : 20 signes de cancer que tout le monde devrait connaître

D’après l’OMS, on estime qu’en 2030, plus de 26 millions de nouveaux cas de cancer seront détectés dans le monde et cette maladie causera jusqu’à 17 millions de décès par an, des chiffres qui font peur et qui nous poussent à en savoir plus sur les signes précurseurs du cancer.



1. Des douleurs au dos et sur le côté droit



La douleur du dos peut être anodine, mais dans certains cas, elle peut annoncer un cancer du foie. Les personnes atteintes de ce cancer se plaignent de douleurs dorsales au niveau inférieur et au côté droit.



2. Un changement d’aspect des ongles



Les ongles reflètent notre état de santé. Le cancer de la peau fait souvent apparaître un point noir ou marron sous votre ongle, tandis que des ongles pâles ou jaunis pourraient être un signe de cancer du foie.



3. Le visage qui gonfle



Un visage qui gonfle anormalement n’est pas un signe à prendre à la légère. C’est malheureusement un symptôme de cancer du poumon car ce sont les vaisseaux sanguins de la poitrine qui sont obstrués et qui repoussent le flux sanguin vers le visage, ce qui le gonfle et le rend plus rouge que la normale. Si c’est accompagné d’une douleur à la poitrine, allez consulter un médecin car ceci pourrait être la tumeur qui comprime votre cage thoracique et vos ganglions lymphatiques.



4. Des grains de beauté



Attention, pas n’importe lesquels. Il s’agit de grains de beauté dont les bords sont irréguliers, qui s’éloignent de la forme arrondie, qui s’assombrissent et changent de dimension. Ce sont ces grains de beauté qu’il faut immédiatement enlever au risque qu’ils ne deviennent tumoraux.



5. Les seins anormalement douloureux



Ceci pourrait aussi bien être un signe de grossesse qu’un signe de cancer du sein, surtout si vous remarquez la présence d’une masse ou d’un kyste dans l’un de vos seins.



6. Un changement d’aspect du mamelon



Un mamelon qui change d’aspect, de taille, de forme ou de couleur devrait vous alerter de la présence potentielle d’un cancer du sein.



7. Des douleurs menstruelles anormales



Le cancer de l’utérus est le douzième cancer le plus fréquent en France, des règles anormalement douloureuses pourraient en être un symptôme. Dans ce cas, il faut consulter un gynécologue qui vous fera un bilan et une échographie transvaginale.



8. Une difficulté à respirer



La difficulté de respiration peut être due à plusieurs facteurs : anomalies cardiaques, hypertension artérielle ou un cancer du poumon. Dans ce cas, c’est la tumeur qui exerce une pression sur votre voie respiratoire et la bloque.



9. Une toux chronique



Elle peut indiquer plusieurs types de cancer dont la leucémie. Si elle est accompagnée d’une douleur thoracique, ce pourrait être un cancer du poumon.



10. Fièvres et infections



Les fièvres et infections trop fréquentes peuvent être un signe de cancer du sang (leucémie). Les cellules sont infectées et le système immunitaire est affaibli. Le corps ne se défend plus tout seul.



11. Des ganglions



Des ganglions dans le cou, l’aine, la nuque et les aisselles peuvent indiquer la présence d’un cancer. C’est un signe non négligeable.



12. Des difficultés d’ingurgitation



Si vous n’arrivez pas à ingurgiter sans douleur, ce pourrait être un signe de cancer de l’œsophage.



13. Saignements et contusions



Les saignements et contusions inexpliqués peuvent nous alerter de la présence d’une leucémie. C’est le sang qui coagule suite à une mauvaise circulation.



14. Faiblesse et fatigue générale



La fatigue générale et la faiblesse qui durent plus longtemps que d’habitude peuvent être signe d’une mauvaise santé et dans certains cas, de la présence d’un cancer. Si une fatigue inexpliquée vous prend, consultez votre médecin immédiatement.



15. Ballonnements et gain de poids



Les ballonnements inexpliqués qui durent, surtout chez les femmes, peuvent être un signe de cancer des ovaires. Surtout s’ils sont accompagnés d’un gain de poids rapide et inexpliqué.



16. Une perte d’appétit



Si nous perdons l’appétit sans raison ni aucun changement du mode de vie, c’est que notre corps va mal. C’est aussi un signe potentiel de cancer, chez la femme ce pourrait être le cancer des ovaires.



17. Des douleurs pelviennes



Les douleurs pelviennes, les crampes autour du bassin et les ballonnements peuvent être dus à un élargissement de la rate. Ce signe pourrait être un cancer du foie ou une leucémie.



18. Des crampes abdominales



Les crampes au niveau du ventre et de l’abdomen accompagnées de maux de ventres inexpliqués peuvent être le symptôme d’un cancer colorectal.



19. Une perte de poids inexpliquée



La perte de poids comme la perte d’appétit sont souvent signes que nous sommes en mauvaise santé. Généralement, les personnes qui souffrent d’un cancer du côlon ou de l’estomac y sont sujettes. Attention, cela pourrait aussi être un symptôme de cancer du foie.



20. Des pertes de sang



Si vous perdez du sang en faisant vos besoins, c’est peut-être un cancer du côlon. Consultez un médecin pour en connaitre la cause.



santeplusmag