A savoir pourquoi la France ne lâchera le Gabon.

Après plus de cinquante-six ans de relations de domination entre la France la mère colonisatrice et le préféré Gabon, Paris ne pense pas lâcher de sitôt le juteux pays d’Omar Bongo.



Il est inconcevable de croire que les résultats des dernières élections présidentielles du 27 Aout au Gabon allaient être autre chose que ce qui a été. Et que le protégé de l’establishment français, celui de la continuité, n’allait pas emporté haut la main à ces élections présidentielles.



Faudra-t-il encore rappeler que monsieur Ali Bongo est le fils de Bongo père, le successeur imposé par la France ?



Pour les résultats de cette élection de 27 Août qui été une fois encore un signe tangible que le Gabon demeure une partie de la France, malgré sa population de deux million d’habitants. Pour cette élection, Ali Bongo devrait absolument Gagné. Parce qu’il détient les moyens d’état, la majorité de la presse entre ses mains, le ministère de l’intérieur qui proclame les résultats est sous le contrôle du chef sans oublier que les dernières décisions pour ce qui concerne le Gabon viennent de la France et que la politique gabonaise est la propriété, "arrangée" avec Paris, de la famille Bongo. Longtemps, le Gabon fut la condensée de la Françafrique à la papa. De de Gaulle à Hollande, en passant par Giscard ou Mitterrand, le voyage à Libreville fut le Canossa de la Françafrique.



Autre raison que la France n’est pas prête à laisser la gestion de Gabon entre les mains d’autre que la famille Bongo est que depuis l’indépendance, la France dispose au Gabon d’une base militaire permanente. Parfois, ses soldats sont intervenus, officiellement non pas pour réprimer les manifestations de l’opposition mais "pour restaurer l’ordre". Et de "protéger les ressortissants et les intérêts français". Les intérêts pour lesquels la famille doit rester.



Plus de 300 sociétés hexagonales et plus de 14 000 français sont installés dans le pays. Bolloré est le chef intouchable des entreprises Françaises au Gabon.



Elf (aujourd’hui Total) qui exploite les juteux gisements pétroliers offshores du golfe de Guinée. Pour garantir sa survie politique, le potentat de Libreville avait une carte maîtresse. En particulier grâce à l’argent du pétrole, le président gabonais finançait, et en liquide, les partis politiques et les campagnes électorales françaises, notamment par l’intermédiaire de Me Robert Bourgi, héritier de Jacques Foccart, le Monsieur Afrique de Charles de Gaulle.



Généreux avec les politiciens français, avec sa famille, avec ses proches, le régime de la famille Bongo est plus pingle avec sa population, dont une bonne partie vit en dessous du seuil de pauvreté. Les détournements massifs ont permis au clan Bongo d’acquérir, notamment en France, des villas, appartements, voitures de luxe, etc.