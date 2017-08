À quelle fréquence faut-il laver ses jeans?

Cela en surprendra plus d’une appartenant à la Team “je lave mon denim à chaque fois que je l'ai porté” mais de nombreuses personnes ne nettoient pas souvent leurs jeans. Les raisons ? La matière brute de ce pantalon solide ne se salit que rarement quand on le porte, ce qui rendrait le lavage inutile pour les membres de la Team “je ne lave pas mon jean”. Enfin, au vu des prix élevés de certains modèles tendance ou vintage, d’autres modeuses craignent simplement de nettoyer leur denim préféré au risque de l’abîmer.



Impensable de ne pas laver ses vêtements avant de les reporter pour les unes, inconcevable de laver pour rien et de limiter la durée de vie de sa pièce fétiche pour les autres : la question divise chez les modeuses comme chez les pros du denim, mais qui donc à raison ? Faut-il attendre la tache ou s’atteler à la tâche ? On vous dit tout.

Un lavage régulier dans tous les cas



Au risque de bousculer les habitudes de la Team “je ne lave pas mon jean”, il faudrait en réalité nettoyer votre jean après l’avoir porté 5 ou 6 fois, soit tous les quatre à six jours d’utilisation continue. Une fréquence sur laquelle s’accordent plusieurs spécialistes et fabricants du denim et qui vous permet d’avoir un jean propre mais qui vieillit bien sans s’abîmer plus que cela.



Laver son jean après l’avoir porté une seule fois serait-il donc inutile ? Pas vraiment... Sachez tout de même qu’après une seule utilisation, votre denim est couvert de microbes certes inoffensifs mais bien réels. En effet, cellules de peau morte, sébum et résidus de tout ce qui a pu entrer en contact avec le vêtement pendant la journée sont présents sur le tissu même si ce dernier très robuste limite considérablement les odeurs... À bon entendeur, salut !



Vous l’aurez compris, même si vous n’êtes pas une adepte du lavage après chaque utilisation, n’attendez pas que vos jeans commencent à sentir mauvais pour les nettoyer.

Rappelons également que si vous tachez votre jean, il est fortement recommandé de le laver très rapidement pour éviter que le tissu ne s'imprègne définitivement.



Pourquoi une telle fréquence de lavage ?



Tout simplement car les produits chimiques contenus dans les détergents comme la lessive auraient tendance à affaiblir durablement la couleur initiale de vos jeans. Voilà pourquoi il ne faudrait pas nettoyer son denim avant 5 ou 6 utilisations dans l’idéal.



Alors là, il y a en a certaines de la Team "je lave comme je porte mon jean" qui ont un choix cornélien à faire : laver ou ne pas laver son jean préféré après chaque utilisation au risque de l’abîmer ?

Pas de panique, on vous livre le mode d’emploi pour un nettoyage en douceur qui vous permettra de porter et de laver votre jean autant qu’il vous plaira !



Comment laver ses jeans et nettoyer ses denims haut de gamme sans les abîmer ?

Que vous soyez une adepte du 1 fois sur 6 ou du one wear one cleaning, voici quelques recommandations de nettoyage pour faire le bon choix de lavage.



Si les pros du denim conseillent de laver votre jean à la main et à l’eau froide plutôt qu’à la machine pour permettre aux colorants intégrés à la matière de tenir plus longtemps, cette technique peut s’avérer très contraignante surtout lorsqu’on porte différents modèles de cet indispensable du dressing chaque jour de la semaine.



Avant toute chose, sachez qu’il y a un autre paramètre à prendre en compte - souvent inconnu d’ailleurs - c’est le type de tissu de votre jean. Est-ce un denim ou un raw denim ? Le premier est le denim basique qui a été traité pour fixer la couleur sur le tissu alors que le second est un denim brut qui n'a pas été traité pour garder la couleur dans les fibres. Conclusion : le basique sera plus résistant au lavage alors que le raw denim qui aura tendance à se délaver plus facilement pour devenir unique et vintage au fil du temps. Pour le lavage de cette matière brut, il faudra donc appliquer les mêmes conseils de nettoyage que pour les jeans haut de gamme plus fragiles.



Vous avez un modèle basique à petit prix



Soyons franches, mieux vaut laver votre jean sans prise de tête à la machine que de zapper le nettoyage : optez juste pour un lavage à froid et ça suffira à ne pas faire de dégâts.



Vous avez un denim haut de gamme fragile



Si vous le porter occasionnellement, le lavage à la main est réaliste, si vous le porter sans arrêt en revanche, optez simplement pour le cycle "délicat" de votre machine à laver et glissez-le dans un sac protecteur afin d'éviter que votre jean ne s'accroche à la structure intérieure de la machine une fois qu'elle est en route. N’oubliez pas qu’après tout c’est ainsi qu’on lave notre lingerie fine et nos vêtements et foulards en soie.



Qu’importe votre type de jean, il est en revanche peu recommandé de passer son jean au sèche-linge. Si c’est un modèle luxe ou brut qui est donc plus fragile, on bannit notre complice de séchage sans hésitations.

Mention spéciale en cas de tache : n’essayez pas de frotter l’endroit souillé, vous risquez de délaver la zone et de laisser une marque visible sur le long terme. L’utilisation d’un détachant est également peu recommandée pour les mêmes raisons.



femmeactuelle.fr