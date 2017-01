A 21 ans, un Nigérian refuse de travailler pour Bill Gates et crée sa propre entreprise

En 2014, Chris Kwekowe obtient son diplôme en informatique à Lagos, Nigeria. Il a tout juste 21 ans. Ce jeune africain talentueux plein d’ambitions attire l’attention des grandes entreprises. Convaincu des qualités de l’informaticien, Microsoft lui fait une offre d’emploi que Chris va refuser à la grande surprise de tous.



En effet, Chris a pour ambition de créer sa propre entreprise. Il a une vision plus grande que celle de devenir un simple employé.



Ce jeune entrepreneur crée sa start-up Slatecube en octobre 2014 avec son frère Emerald comme associé.



Leur entreprise Slatecube est mise en place pour aider les jeunes nigérians dans leur recherche d’emploi. Il veut ainsi trouver une solution pour ces jeunes car dans son pays au moins 45% des nouveaux diplômés sont au chômage pour cause d’incompétences professionnelles.



Sur la plateforme, les demandeurs d’emploi ont la possibilité de suivre des cours à distance leur permettant d’obtenir des certificats dans plusieurs disciplines. Ensuite, à la validation de leur formation, ils peuvent effectuer des stages en ligne. La possibilité leur est donnée d’exercer un job à distance pour une entreprise. Si leur stage est concluant, ils obtiennent un emploi à temps plein.



SlateCube a réalisé un taux d’emploi de 80% chez ses utilisateurs, et indique que les entreprises ont pu économiser plus de 100.000 dollars en 2015 en recrutant une force de travail expérimentée grâce à ses services.



Chris Kwekowe a pu rencontrer Bill Gates, fondateur de Microsoft en août 2016 au cours d’une émission de télévision. Chris n’a pas hésité à lui dire en face comment il a refusé une offre d’emploi dans son entreprise pour créer sa propre start-up.