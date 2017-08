9 astuces pour manger moins

Manger dans des assiettes plus petites



Troquer ses grandes assiettes pour des petites assiettes à dessert permet de manger de plus petites quantités tout en ayant l’impression visuelle de manger une portion entière. L’avantage : «Il arrive qu’on se serve une grande assiette et, même si on n’a plus faim, on se force à la finir. Se servir en plus petite quantité dans une plus petite assiette permet d’interroger sa faim pour soit se resservir, soit passer au fromage ou au dessert», souligne Séverine Sénéchal.



L’astuce de la diététicienne : «Si l’idée de l’assiette à dessert vous bloque, vous pouvez aussi bien utiliser des grandes assiettes mais ne vous servir que la moitié de la quantité habituelle.» Autre astuce : selon une étude britannique publiée en 2015, utiliser des assiettes rouges permettrait de moins manger, car cette couleur serait assimilée au danger et rendrait les aliments moins appétissants. À tester!