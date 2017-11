8 choses à faire quand un enfant est malade

Dégainez votre thermomètre



Quand votre bébé est patraque, la première chose à faire est de vérifier sa température. Inutile de vous munir d'un modèle de thermomètre ultra-perfectionné et qui coûte un bras. Un simple modèle électronique à embout flexible suffit. Si la température de votre bébé (de plus de 3 mois) oscille entre 37,7°C et 38,5°C, évitez tant que possible de lui donner du paracétamol. N'oubliez pas que celui-ci ne soigne pas, il ne sert qu'à faire chuter la fièvre. Préférez plutôt le dévêtir : le laissez en body, c'est très bien. Vous pouvez aussi lui donner un bain et abaisser la température des radiateurs. En revanche, si votre enfant a moins de 3 mois et présente une température supérieure à 38°C, filez immédiatement aux urgences.



Appelez le docteur



"Ahah, elles se moquent de nous", vous dites-vous. Pas du tout. On sait évidemment que vous allez appeler le médecin. Le tout est de savoir quand. Pas demain, ni d'ici la fin de la semaine "au cas où ce rhume empirerait". Non, appelez-le maintenant, avant que ce petit virus saisonnier ne mute en grippe, qu'il vous contamine tous et que l'emploi du temps du pédiatre n'affiche complet.



Faites le plein de sérum physiologique



Tous les parents d'enfants de moins de 3 ans le savent : le sérum physiologique, c'est le nouveau couteau suisse. Il sert à nettoyer les yeux, le nez, l'intérieur des oreilles, à nettoyer les petites plaies et même les tétons quand on allaite. Si votre enfant est malade, préparez-en un stock afin de lui faire des lavages de nez dès que cela l'exige. Attention toutefois de ne pas abuser du mouche-bébé : utilisé trop souvent et trop fort, il risque d'abîmer les mucosités nasales de votre bout-de-chou.



Donnez-lui un bain



En plus de détendre et d'apaiser votre bébé, un bain aidera à faire baisser sa température. Attention toutefois à la température de l'eau : même en cas de fièvre, elle ne doit pas être inférieure à 37°C. Généralement, on estime que la température de l'eau ne doit pas être inférieure de 2°C de celle de l'enfant.



Dégainez votre thermomètre



Quand votre bébé est patraque, la première chose à faire est de vérifier sa température. Inutile de vous munir d'un modèle de thermomètre ultra-perfectionné et qui coûte un bras. Un simple modèle électronique à embout flexible suffit. Si la température de votre bébé (de plus de 3 mois) oscille entre 37,7°C et 38,5°C, évitez tant que possible de lui donner du paracétamol. N'oubliez pas que celui-ci ne soigne pas, il ne sert qu'à faire chuter la fièvre. Préférez plutôt le dévêtir : le laissez en body, c'est très bien. Vous pouvez aussi lui donner un bain et abaisser la température des radiateurs. En revanche, si votre enfant a moins de 3 mois et présente une température supérieure à 38°C, filez immédiatement aux urgences.



Appelez le docteur



"Ahah, elles se moquent de nous", vous dites-vous. Pas du tout. On sait évidemment que vous allez appeler le médecin. Le tout est de savoir quand. Pas demain, ni d'ici la fin de la semaine "au cas où ce rhume empirerait". Non, appelez-le maintenant, avant que ce petit virus saisonnier ne mute en grippe, qu'il vous contamine tous et que l'emploi du temps du pédiatre n'affiche complet.



Faites le plein de sérum physiologique



Tous les parents d'enfants de moins de 3 ans le savent : le sérum physiologique, c'est le nouveau couteau suisse. Il sert à nettoyer les yeux, le nez, l'intérieur des oreilles, à nettoyer les petites plaies et même les tétons quand on allaite. Si votre enfant est malade, préparez-en un stock afin de lui faire des lavages de nez dès que cela l'exige. Attention toutefois de ne pas abuser du mouche-bébé : utilisé trop souvent et trop fort, il risque d'abîmer les mucosités nasales de votre bout-de-chou.



Donnez-lui un bain



En plus de détendre et d'apaiser votre bébé, un bain aidera à faire baisser sa température. Attention toutefois à la température de l'eau : même en cas de fièvre, elle ne doit pas être inférieure à 37°C. Généralement, on estime que la température de l'eau ne doit pas être inférieure de 2°C de celle de l'enfant.



Prenez de la vitamine C



Ne croyez pas échapper au virus qui a rendu votre bébé malade. S'il l'a attrapé, il y a de grandes chances pour qu'il finisse par vous le refiler, surtout si vous passez votre journée à lui faire des bisous. Pour rester en forme, vous pouvez tenter une cure de vitamine C. Lavez-vous régulièrement les mains et essayez (autant que possible) de bien dormir la nuit.