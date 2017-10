7 traits de personnalité à ne jamais accepter dans un couple

Mais s’il y a bien une chose pour laquelle on ne doit jamais faire de compromis, c’est la qualité de notre relation de couple. Dans cet article, des experts matrimoniaux évoquent les sept traits de caractère que l’on ne devrait jamais accepter.



1. Un-e partenaire qui ne s’investit pas à 100%



Tombez amoureux de quelqu’un qui cherche sincèrement à entretenir une relation heureuse, saine et spontanée, mais pas de quelqu’un qui a tendance à s’isoler et à vous laisser faire tous les efforts, explique Carin Goldstein, thérapeute spécialiste du mariage et de la famille à Sherman Oaks (Californie).



"La pire situation consiste à se retrouver avec un-e partenaire qui s’avère incapable de se remettre en cause. Ces personnes doivent reconnaître les conséquences de leurs actions dans la relation."



2. Un-e partenaire qui ne sait pas admettre ses torts



Il est indispensable d’être avec quelqu’un qui soit capable de reconnaître ses erreurs, insiste Gal Szekely, fondateur du Couples Center for Therapy, dans le nord de la Californie.



"Vous ne voulez pas d’un conjoint qui reste sur la défensive ou reporte à loisir la faute sur un autre", dit-il. "Celui qui ne se sent pas prêt à assumer ses responsabilités ne sera pas disposé à apprendre et évoluer. Et quelqu’un qui ne change pas, qui ne grandit pas sera incapable de s’adapter aux circonstances et aux besoins en perpétuelle évolution de son ou sa partenaire."



3. Un-e partenaire qui ne partage pas votre sens de l’humour



Vous encaisserez un certain nombre de coups durs inattendus, la vie est ainsi faite. Pour limiter la casse, il est important que votre



partenaire et vous partagiez le même sens de l’humour, préconise Amy Begel, thérapeute spécialiste du mariage et de la famille, basée à New York City.



"Vous en aurez besoin pour affronter les hauts et les bas de la vie et de vos relations. De temps à autre, je reçois des couples où l’un des conjoints prend les choses trop au sérieux. Si l’on ne peut pas se taquiner dans les aléas de la vie, la relation risque d’être fragilisée."



4. Un-e partenaire qui ne grandira pas en même temps que vous



Choisissez quelqu’un qui désire grandir et apprendre avec vous tout au long de la vie. Ne perdez pas votre temps avec des conjoints qui ne veulent pas s’améliorer, surtout si leurs actions et comportements nécessitent déjà des ajustements, indique Winifred Reily, thérapeute spécialiste du mariage et de la famille, à Berkeley (Californie).



"Dans le mariage, nous avons toujours beaucoup à apprendre. Personne n’a tous les outils nécessaires pour y faire face, personne ne sait à l’avance comment faire face aux inévitables défis qui se présenteront. Les couples les plus accomplis sont ceux qui acceptent de se regarder honnêtement et de renoncer à des idées reçues pour mieux adopter de nouvelles attitudes."



5. Un-e partenaire qui manque d’empathie



Si, après vous être plaint d’une longue journée de travail, vous voyez votre moitié lever le nez de son téléphone pour vous dire "Hein? Tu me parlais?" il se pourrait que vous ne soyez pas avec la bonne personne, estime Carin Goldstein.



"L’empathie est la base de toutes les relations. Entamer une relation où l’autre est incapable ou peu désireux de se mettre à votre place revient à essayer de changer l’eau en vin. En gros, vous vous sentirez seul-e dans votre couple."



6. Un-e partenaire qui n’est pas votre plus grand fan



Dans une relation saine, votre moitié vous soutient quoi qu’il arrive. Elle ne néglige pas vos points forts, ne vous dissuade pas d’atteindre vos objectifs et a une influence plutôt positive sur votre vie, ajoute Gal Szekely.



"Un conjoint de qualité vous soutient, vous encourage, vous aide à combattre vos peurs et vous aide à avoir confiance en vous. Il ou elle a certaines qualités qui vous font défaut. Quand les deux partenaires jouent ce rôle l’un pour l’autre, chacun s’en trouve grandi. L’idée, c’est que lorsque l’on vit mieux sa vie, on peut évoluer ensemble."



7. Un-e partenaire qui se montre trop dépendant-e



Dans un couple, votre partenaire et vous vous complétez l’un l’autre, mais vous restez des individus distincts qui, au besoin, peuvent être heureux et épanouis seul-e, déclare conclut Begel.



"Il faut entretenir notre capacité à vivre en toute indépendance. Il s’agit d’une qualité plutôt sous-estimée mais néanmoins capitale. On touche ici à l’amour propre, dont une dose saine, présente chez les deux conjoints, tend à promouvoir un respect réciproque sur le long terme."







Source : huffingtonpost.fr