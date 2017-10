7 médicaments à ne pas prendre périmés

Sa date est dépassée, mais pouvez-vous quand même prendre ce comprimé ? La date de péremption d’un médicament est fixée grâce à des études scientifiques, pour garantir la qualité du produit. Si elle signifie parfois que le produit est moins efficace, son dépassement peut aussi représenter un risque de toxicité ou d’infection. Quels médicaments ne doit-on jamais prendre quand ils sont périmés ? Medisite fait le point, avec les explications de Frédéric Bassi, docteur en pharmacie et président de la section Industrie de l’Ordre National des Pharmaciens.



Pourquoi il ne faut pas les prendre périmées ?



Si les pommades sont périmées ou si elles sont ouvertes depuis trop longtemps, elles peuvent être le lieu de développement bactérien, "surtout celles en pot car, contrairement à celles en tube, il faut y mettre les mains pour se servir" décrit Frédéric Bassi, docteur en pharmacie et président de la section Industrie de l’Ordre National des Pharmaciens. "Comme les cosmétiques, quand elles sont conservées dans les salles de bain, les crèmes peuvent devenir des vrais nids à bactéries !" ajoute-t-il.



À partir de quand ils ne sont plus bons ? Bien regarder la notice pour s’informer sur la durée de conservation. En général, il ne faut pas garder un tube de pommade plus de 30 jours après ouverture.

Bon à savoir : "Les gels aqueux ou alcooliques ont une meilleure conservation que les crèmes", révèle Frédéric Bassi.