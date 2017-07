7 aliments qui donnent la pêche

Le poivron rouge, concentré en vitamine C



Sa teneur en vitamine C atteint des records pour un légume : jusqu’à 165 mg par 100 g, soit plus que le brocoli (110 mg) ou l’épinard (40 mg). Quelques lamelles dans une salade peuvent ainsi couvrir plus du tiers de l’apport recommandé (100 mg/jour). Attention : à la cuisson, la moitié de la vitamine C du poivron se dénature. Mais il distille alors un antioxydant précieux – du lycopène – qui prévient le cancer, le diabète et la dégénérescence cérébrale.

Vous voulez rester en pleine forme ? Rien de plus facile à condition de se gorger de vitamines et de minéraux qui boostent le tonus. Panorama des aliments fortifiants qui rechargent les batteries.



Manger équilibré ne suffit pas à vaincre la fatigue. Pour se réénergiser en profondeur, il faut mettre de la couleur dans son verre et dans son assiette. Le rouge des tomates et des poivrons, le violet des aubergines et des cassis ou, encore, le vert des brocolis et du cresson sont des signes de richesse en micronutriments dopants.



Des études scientifiques ont prouvé que la consommation de légumes verts freine le déclin cognitif et accroît les performances intellectuelles. La Société américaine pour la biologie expérimentale a démontré que les personnes qui les mettent tous les jours au menu ont des facultés de raisonnement et de concentration supérieures à la moyenne des individus du même âge.



« Les liens entre vitalité et alimentation sont parfaitement établis », assure le Dr Alexandra Dalu, médecin nutritionniste auteure de 100 idées reçues qui vous empêchent d’aller bien (Leduc.s éditions). Les déficits en certains nutriments, générés par le stress et une alimentation désordonnée, sont sources de fatigue. Il est indispensable que nos menus couvrent l’ensemble des besoins du corps en protéines, en glucides et en acides gras. Mais, pour gagner en énergie, il faut aussi forcer sur les vitamines et les minéraux tonifiants, garants d’une forme éblouissante.