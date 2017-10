5 raisons de sourire plus au quotidien

C’est tout bête, mais pourtant important de se le rappeler régulièrement : nous avons la chance d’être là, ici et maintenant. On n’y pense jamais assez, mais nous avons la chance d’être vivant, de respirer, malgré parfois certaines tensions ou douleurs que l'on peut avoir dans le corps. Alors pourquoi ne pas sourire à la vie, pour célébrer le simple fait d’être là ?Pour cela, on peut méditer un peu chaque jour, faire quelques exercices de respirations, ne serait-ce que quelques minutes au réveil par exemple. Laissez monter en vous ce sourire, qui, certains jours peut être un peu timide ou enfoui, mais pourtant, bien là.Bref, laissez monter sur votre visage des ondes positives, qui vont se manifester par l’esquisse d’un sourire.Au quotidien, nous vivons une multitude de petits plaisirs, sans même nous en rendre compte. Et à chaque fois que je savoure ces petits bonheurs de la vie, je pense à esquisser un sourire.Je laisse fondre un morceau de chocolat dans ma bouche, j’admire les jolies couleurs des feuilles d’automne, je sens un rayon de soleil sur mon visage, j’accueille le sourire bienveillant d’un inconnu croisé dans la rue, je reçois le bisou de mon conjoint le matin qui me souhaite une bonne journée, je savoure le gâteau fait maison qu’une collègue apporte au bureau… Toutes ces petites choses qui nous paraissent banales, mais qui en fait, si on en prend conscience, et si on prend le temps de les savourer, nous font beaucoup de bien ! Alors on ouvre les yeux, et on accueille ces petits plaisirs en laissant apparaître un sourire sur notre visage.Savourer 20 secondes un petit plaisir permet de fabriquer "une nouvelle autoroute du bonheur dans le cerveau".C’est prouvé, c'est même la science qui le dit : le sourire, même parfois un peu forcé, enclenche de la bonne humeur, et chasse les pensées négatives. Alors si on sourit ne serait-ce qu’une dizaine de fois dans la journée, on va pouvoir construire cette "autoroute du bonheur", qui va devenir à force de pratiquer la "positive attitude", cela va devenir un automatisme, un mode par défaut pour notre cerveau… Un vrai cercle vertueux, que vous n’avez plus qu’à expérimenter !Exprimer sa gratitude, est l’une des choses que l’on devrait faire chaque jour. Que ce soit envers quelqu’un ou envers soi-même. Tous les soirs par exemple, on peut faire un point express avec soi même, devant un miroir, pour se remercier, se féliciter, se récompenser, penser à toutes les personnes qui nous on fait du bien dans la journée, en affichant un large sourire.Ainsi, on pourra mettre de côté un instant les petites choses négatives de la journée et ne garder que le meilleur. Se coucher le sourire aux lèvres, est un bon moyen de s’endormir plus sereine. Cette énergie souriante et positive, permettra un sommeil plus profond, de meilleure qualité.Les valeurs sont l'un des moteurs de nos vies. Toutes les choses qui donne du sens à notre vie, le respect des autres et de la nature, l’altruisme, la gentillesse, la bienveillance, la famille… Tout ce qui donne du sens à notre vie, provoque un sourire. Aider une personne à porter ses courses dans les escaliers, intervenir face à une injustice, entretenir le lien en appelant un proche, mettre de la joie au sein de sa famille… Toutes ces choses, qui touchent directement à nos valeurs, et qui nous permettent d’être en harmonie avec nous-même, nous donnent le sourire, et on le communique !Merci à Elisabeth Couzon, psychologue clinicienne, psychothérapeute, coach et auteur de Etre heureux, le cahier d’exercices qui vous veut du bien, ESF éditions Etre bien dans sa peau : Le cahier d'exercices qui vous veut du bien