5 exercices qui vont dégonfler votre ventre pendant que vous êtes assis

Vous avez pris de la bedaine à force de rester affalé sur une chaise de bureau et à engloutir tout et n’importe quoi ? Vous remettre sérieusement à une activité physique faisait partie de vos fameuses résolutions de l’an mais vous n’en avez ni trop l’envie ni le temps. Et si l’on vous disait que vous pouvez convertir votre temps passé devant votre ordinateur en entraînement discret mais efficace pour perdre du ventre tout en travaillant ? En voici la preuve en 5 exercices à réaliser loti sur une chaise.



Question de génétique ou pas, certaines d’entre nous affichent un ventre plat, et d’autres non ! Chez les dames, les cellules graisseuses ont plutôt tendance à s’installer dans la région des cuisses, des fesses mais aussi du ventre (la fameuse bouée abdominale). L’enjeu dépasse l’esthétique et affecte la santé : maladies cardiaques, diabète, AVC et bien d’autres pathologies.



Quels sont les facteurs mis en cause dans l’accumulation de la graisse abdominale ?



Sacrée graisse qui s’accumule dans l’abdomen, là où le stockage est bien difficile à déloger. Les principaux facteurs qui entravent la fonte de la graisse abdominale peuvent provenir de :



- Une alimentation inappropriée



- Troubles digestifs ou hormonaux



- Un métabolisme lent (l’âge y est pour quelque chose)



- Le manque de sommeil



- Le stress



- La sédentarité



- La morphologie dite en forme de "pomme"



- La ménopause qui pointe le bout de son nez



Une bonne posture aide à raffermir un ventre trop proéminent



Affiner son ventre c’est aussi une question de posture. Un aspect occulté mais qui intervient pourtant dans la perte du gras abdominal. Nous restons en moyenne 12 heures par jour en position assise et finissons par développer au fil du temps un syndrome répondant au nom de "patate de canapé". Cette habitude entraine à la longue son lot de mal-être corporel et de troubles comme des maladies de la colonne vertébrale, voire les hémorroïdes.



Il n y a pas de secret, pour affiner son ventre tout disgracieux, se tuer à faire des abdos matin et soir ne suffira pas, il faudra combiner entre un régime alimentaire adapté et un tant soit peu d’exercice physique. Heureusement qu’il existe des exercices rapides à faire, au bureau ou chez soi, sur une chaise.



Exercice 1



On muscle les transverses de l’abdomen en surélevant les genoux. Le transverse est le muscle de la sangle abdominale qu’il faut cibler par excellence si l’on veut gainer son ventre. Installez-vous sur votre chaise et assurez-vous d’avoir le dos bien droit, avant de poser vos mains en appui sur les côtés. Vous pouvez entamer l’exercice en ayant les bras relâchés, mais l’effet se ressent plus quand ceux-ci sont bien contractés et tendus. Soulevez la cuisse droite le plus haut possible, en fléchissant le genou, le dos bien étiré. Gardez cette position pendant 2 secondes, puis passez à la cuisse gauche. Une fois l’exercice maitrisé, vous pourrez ramener vos deux jambes vers votre poitrine.



Exercice 2



Enchainez sur une nouvelle série qui fera cette fois-ci travailler vos obliques, autrement dit, les côtés des abdominaux. Maintenez le ventre rentré, puis faites une légère rotation sur le côté. Contractez vos jambes et faites remonter vos genoux, inclinés, jusqu’à votre abdomen.



Exercice 3



Entraînement tout aussi facile qui sollicite les obliques et les abdominaux frontaux. Gardez le dos bien droit, pieds à plat sur le sol, avant-bras et coudes levés et faites des mouvements de pirouette, en twistant de gauche à droite, histoire de bien travailler le haut du corps.



Exercice 4



Assis, dos droit, tendez vos bras de manière à former un "T" avec votre corps, puis basculez le haut de votre corps vers l’avant pour toucher vos orteils, un bras tendu, l’autre en arrière puis remontez.



Exercice 5



And last but not least le gainage, en appui sur les accoudoirs : C’est là où les choses se corsent avec un exercice un peu plus difficile mais tout aussi probant. Placez vos mains sur les accoudoirs, de manière à surélever tout votre corps comme un fakir en lévitation et levez les jambes, genoux fléchis de façon à ce que vous soyez suspendu.



