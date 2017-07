4 erreurs qui vous empêchent de maigrir

Erreur 1 : Cumuler les nuits trop courtes



"En un siècle, nous avons perdu plus de deux heures de sommeil par nuit. Alors que dans les années 1960, une nuit de sommeil moyenne comportait environ huit à huit heures trente, la population dormirait aujourd’hui moins de sept heures par nuit, voire moins de six heures parfois" remarquent les auteurs du livre Les erreurs qui vous empêchent de maigrir (Editions Alpen). Or, dans le même temps, on n'a jamais autant parlé de problèmes de poids et d'obésité qu'aujourd'hui.



Pourquoi ? "La privation de sommeil a des effets sur les systèmes métaboliques et endocriniens. Les deux conséquences les plus marquantes sont sans nul doute l’altération du métabolisme glucidique menant à une intolérance au glucose et, à terme, à une augmentation de la masse grasse" peut-on lire dans l'ouvrage. De plus, "un manque de sommeil provoque une baisse de la sécrétion de leptine, l’hormone de la satiété, avec pour conséquence une augmentation de l’appétit et, par ailleurs, une hausse de la ghreline, hormone orexigène (qui fait manger plus)".



Erreur 2 : Ne pas dormir pendant les phases de sommeil profond



Le sommeil est découpé en plusieurs phases plus ou moins profondes. Etre privé des plus profondes serait associée à une augmentation des marqueurs inflamamtoires appelés "cytokines". Or le surpoids et l'obésité sont souvent liés à une inflammation.



Erreur 3 : Décaler l'heure du coucher pour finir un film



Vous avez absolument envie de voir la fin de film et décalez l'heure du coucher. "Pas grave", pensez-vous ? Erreur ! Une dette de sommeil de 60 à 90 minutes réduirait la masse musculaire et favoriserait alors une augmentation de la masse graisseuse.



Erreur 4 : Prendre un bon repas pour mieux dormir



Beaucoup pensent qu'en ayant le ventre bien plein, on dort mieux. Tout faux ! En plus de favoriser le stockage des kilos, cela perturbent la digestion et ne contribuent pas à un sommeil réparateur, rappellent les auteurs du livre Les erreurs qui vous empêchent de maigrir.