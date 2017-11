4 bienfaits du jus de carotte sur notre la santé

Nous vous citons ici 4 avantages de cette très bonne boisson. Cela va peut-être vous persuader d’en consommer au moins une fois par semaine.



1-Il nous protège du vieillissement



Il doit sa couleur orange aux caroténoïdes (bêta-carotène, lutéine et zéaxanthine), des antioxydants qui aident à lutter contre les radicaux libres qui endommagent les cellules. Ils contribuent donc à protéger notre organisme du vieillissement prématuré.



2- Il préserve la santé de nos yeux



Le bêta-carotène que la carotte renferme est synthétisé sous forme de vitamine A, une vitamine essentielle au bon fonctionnement de la rétine. Elle se transforme en pigment photosensible capable de réagir à la lumière et permet également la vision de nuit. Certaines études ont démontré qu’une alimentation riche en vitamine A et en bêta-carotène pouvait diminuer les risques de dégénérescence maculaire.



3- Il réduit les risques de maladies cardio-vasculaires



Une étude parue dans l'European Journal of Nutrition et réalisée sur des rats démontrait que les fibres et les antioxydants (comme les caroténoïdes) contenus dans les légumes comme la carotte pourraient avoir des effets bénéfiques dans la prévention des maladies cardiovasculaires. La consommation régulière de carottes agirait sur la réduction du taux de cholestérol et de triglycérides. Une autre étude chez les souris avait confirmé ces binfaits.



4- Il éloigne les cancers



Selon une étude suédoise, la consommation de carottes aurait des effets protecteurs contre le cancer notamment du poumon. Les personnes consommant 4 portions de carottes par semaine présentaient 40 % moins de risque de souffrir d’un cancer du poumon que les autres.



