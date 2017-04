15 raisons pour lesquelles les meilleures femmes sont célibataires

La grande majorité de l’opinion masculine pense qu’il est très aisé pour une femme de se mettre en couple. Il suffit juste de savoir faire la cuisine et de prendre soin de soi et le tour est joué.

Et pourtant, selon okdakar, force est de constater que nous avons tous autour de nous une femme magnifique, belle, gentille, intelligente… qui est toujours seule. Mais alors qu’est ce qui peut être à l’origine de cette solitude chez ces femmes exceptionnelles ?



1.Elles connaissent leur valeur et ne se bradent pas à n’importe qui



Elles ont une haute image de soi. Elles savent exactement ce qu’elles valent, mais aussi ce qu’elles veulent. Elles ont un niveau de vie très élevé et ne côtoient pas n’importe qui.



2.Elles intimident les hommes



Avec tout le cadeau que la nature leur a donné (beauté, intelligence, et/ou leur forte personnalité…), certains hommes préfèrent ne même pas les aborder de peur de « prendre un râteau ».



3.Elles n’envient pas les autres



Elles n’ont pas besoin de se comparer aux autres parce qu’elles ont tellement entendu des histoires de couples qui ne marchent pas..



4.Elles ne cherchent pas à faire comme tout le monde



Tant mieux pour ses copines qui sont en couple et qui ont fondé une famille parce qu’elles ne cherchent pas à « calquer » leur vie. Elles ont leur propre chemin et leurs ambitions.



5.Elles sont très indépendantes



Pour avoir une situation financière, le luxe, un bien-être psychologique ou une vie sociale, elles n’ont pas forcément besoin d’une présence masculine à leur côté. Elles sont indépendantes dans tous les aspects de la vie.



6.Elles ont peur de l’échec



Elles préfèrent attendre d’avoir des garanties nécessaires avant de se mettre en couple de peur de se séparer juste après.



7.Elles privilégient leur carrière



La plupart d’entre elles sont célibataires parce que la priorité dans leur vie est de se faire une place de marque dans la société, avoir une bonne carrière professionnelle. Elles ne veulent pas qu’un homme se sente complexé par leur réussite professionnelle.



8.Elles sont très exigeantes



Elles sont très sélectives et souhaitent que l’homme qui partagera leur quotidien réponde à leurs attentes sur tous les plans.



9.Certains hommes ne les comprennent pas



Elles se sentent parfois incomprises. Leur façon d’être, de penser, ou d’agir laisse les hommes sans voix. Ils ne savent pas forcément comment s’y prendre avec elles.



10.Elles sont intègres



Les meilleures femmes, toujours célibataires, sont authentiques. Elles ne veulent pas vivre une vie qui n’est pas la leur sous prétexte qu’elles veulent avoir une bague au doigt. Elles restent vraies et égales à elles-mêmes quoi qu’il arrive.



11.Elles sont tellement uniques qu’il est difficile de trouver chaussure à leur pied



Elles sont rares. Elles ont quelque chose de spécial et le savent. Elles veulent trouver celui qui les méritera vraiment, ce qui n’est pas chose facile.



12.Leur priorité dans la vie n’est pas de trouver quelqu’un



Le mariage n’est pas une fin en soi pour elles. Leurs priorités est de chercher à réaliser leurs projets, et à s’accomplir personnellement avant tout.



13.Elles ne s’inquiètent pas de l’horloge biologique



Elles ne se mettent pas en couple avec le premier homme venu sous prétexte qu’elles prennent de l’âge et qu’il est impératif de faire des enfants. Elles sont conscientes du temps qui passe mais veulent avant tout trouver la bonne personne.



14.Elles cherchent à s’améliorer



Ces femmes-là veulent d’abord devenir la meilleure version d’elles-mêmes avant d’être la moitié d’un autre. Elles cherchent à améliorer leur vie, leur personnalité, leur condition financière avant de se mettre en couple. Elles savent que le meilleur investissement est celui que l’on fait sur soi-même.



15.Elles savent que leur moment viendra



Elles gardent la foi en toute circonstance tout en restant rassurées que le bon moment arrivera et qu’elles n’y échapperont pas.



Qu’en pensez-vous ?