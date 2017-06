13 raisons scientifiques qui prouvent que les petits seins sont les meilleurs

Ces dernières décennies ont contribué à la modification de la taille du sein. Certains facteurs comme l’obésité ou la prise de la pilule contraceptive augmentent la taille des seins. Cela vous torture davantage car chez vous c’est toujours un RAS (rien à signaler). Soyez optimiste, les 13 raisons qui suivent et qui sont prouvées scientifiquement, vous redonneront le sourire.





Vous ressentez plus de plaisir au lit



En dépit de ce qu’on vous montre dans les magazines tels que Playboy ou autre de ce genre, votre petite poitrine a de larges avantages dans la chambre à coucher. Une étude réalisée par des chercheurs de l’université de Vienne a démontré que les fortes poitrines étaient 24% moins sensibles par rapport aux petites.



Traduction ? Le tissu graisseux de vos seins est plus fin, ce qui les rend encore plus sensibles aux stimuli au moment des préliminaires. Attendez-vous à plus d’émotions, plus de sensations et plus de plaisir ! Franchement, que demander de plus ?



Ils vous font paraître plus jeune



Il est probable que vous n’assumiez pas votre petite poitrine quand vous étiez ado. Maintenant que vous êtes plus âgée c’est une chose que vous ne pouvez qu’apprécier. Votre poitrine plate ou petite vous garde jeune. Mesdames, avec le temps, les fortes poitrines sont sujettes à l’affaissement c’est un signe qui montre que vous vieillissez. Ah, mais non ! Pas vous !



Vous n’avez pas peur qu’ils tombent, ils sont fermes



L’idée que le soutien-gorge maintient la fermeté du sein est fausse. Une étude française a démontré cela, au contraire, le soutien-gorge favorise davantage l’affaissement. Il compresse le tissu musculaire et bloque son développement ce qui accélère le phénomène de la poitrine tombante. Puisque vous ne portez pas de soutien-gorge vos seins ne tomberont pas et ça tombe bien, vous n’êtes pas concernée !



Vous pouvez porter sans crainte les habits boutonnés



Savez-vous combien il est désagréable de vouloir empêcher votre sein de sortir de votre chemise à tout moment ? Non ! Vous n’en avez pas la moindre idée. Tout va bien et tout vous va.



Vous attirez les hommes sérieux



Vous vous demandez bien qui peut être séduit par vos petits seins, et bien vous avez la réponse. Les hommes sérieux ! Une étude en psychologie a interrogé un groupe d’hommes de différentes catégories sur le type de poitrine qui les attire sexuellement. Les femmes à forte poitrine attirent en général des hommes moins sérieux.



Les chercheurs présument que la taille des seins peut agir comme un signal de stockage graisseux autrement dit un accès aux ressources, bonne nouvelle, pas d’histoire d’intérêt pour vous.





Les hommes repus vous aiment



Toujours dans l’optique de la recherche précédemment mentionnée, les chercheurs voulaient savoir si la taille de poitrine avait un lien avec le sentiment de satiété. Ils ont conclu que les hommes ayant le ventre bien garni étaient attirés par les petites poitrines, à contrario, les hommes affamés préféreraient les grosses. C’est adjugé, les meilleurs hommes sont à vous.



Vous n’allez pas attirer les hommes sexistes



Les hommes qui ne sont attirés que par les femmes à fortes poitrines sont superficiels, la science prouve également qu’ils sont sexistes. Une étude de l’université de Westminster a cerné le rapport entre le sexisme et la taille d’une poitrine. Il en résulte que les hommes qui trouvent que la forte poitrine est plus attirante pensent que la femme est douce et faible. Hum… Non merci !



Vous pouvez canaliser la garçonne qui est en vous



Cheveux courts, maquillée, dansant jusqu’au bout de la nuit et s’amusant avec des potes. Les filles de ce genre étaient très populaires, libérées et ne craignaient rien. Devinez l’atout principal de leur look ? Les filles des années 20 étaient PLATES ! Les femmes plus enrobés compressaient leurs poitrines pour se joindre au mouvement qui défendait l’égalité des sexes. Même un siècle plus tard, on aime toujours ce style. Pour vous c’est facile, pourquoi ne pas essayer ?



Vous avez une meilleure posture



Félicitation ! Non seulement vous ne souffrez pas de maux de dos comme la plupart des femmes mais en plus vous avez une meilleure posture car vos seins ne succombent pas à la gravité et ne risquent pas de vous tirer vers le bas. Hé oui, ça pèse lourd un sein ! En plus de ruiner le dos, c’est une source de tension de la nuque.



Vous avez une infinité de choix de sous-vêtements



Des moins chers, des hauts avec soutien-gorge intégré, des bandeaux, les soutiens à ficelles tout s’offre à vous. Ce soutien-gorge rose à petits pois vous fait les yeux doux ? Prenez-le ! Au rayon lingerie vous avez l’embarras du choix.





Vous avez de très faibles risques de développer un cancer du sein



Bon maintenant vous aimez plus vos petits nénés, êtes-vous au courant aussi qu’ils vous ont également sauvé la vie ? Comme il y a moins de couches à vérifier on peut détecter soi-même facilement une anomalie du sein.



L’été, vous pouvez mettre tout ce qui vous vient à l’esprit



Dos nu, hauts avec ou sans bretelles, n’importe quel haut de bikini vous ira. Les activités de l’été sont toutes de votre côté, vous pouvez courir sur la plage ou faire du vélo en bikini. Profitez-en et foncez vers la mer à la « Alerte à Malibu ! »



santeplusmag